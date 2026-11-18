Milano, 18 nov. (askanews) – Prima ancora che la musica diventasse il suo linguaggio, la sua forma di libertà, il luogo in cui dare vita alle proprie rivoluzioni, per Renato Zero è stata un territorio di meraviglia e di scoperta. Un universo popolato da voci straordinarie, melodie indimenticabili e suggestioni che hanno accompagnato i suoi sogni di bambino e, negli anni, hanno continuato ad alimentare la sua fantasia e a plasmare la sua identità artistica, scandendo le diverse stagioni della sua vita dentro e fuori dal palcoscenico.

È da questo prezioso patrimonio di affetti musicali che trae nuova linfa l’inesauribile estro creativo di Renato Zero. Da qui nasce e prende forma “Le mie radici”, il suo nuovo progetto discografico in uscita per Tattica venerdì 4 dicembre e disponibile da ora in preorder: una dichiarazione d’amore alla grande musica internazionale e agli artisti che, con il loro talento, hanno lasciato un’impronta indelebile nel suo immaginario.

Per svelare questa nuova avventura discografica, Zero sceglie di affidare la parola al piccolo Renatino, evocando attraverso il bambino che è stato la purezza di una passione rimasta intatta nel tempo.

“La musica è stata mia compagna di giochi prima e la mia fedele maestra poi…

Quanti grandi esempi mi hanno fatto da guida.

Grazie illustrissimi ispiratori per la splendida compagnia!

È lì che si sono formate “Le mie radici”…”

Renato Zero

Un progetto in continuo divenire, che ha trovato il suo primo slancio nel novembre 2024 proprio dal palco della sua Roma e che, nel corso di questi due anni, ha continuato a nutrirsi di nuove suggestioni e interpretazioni inedite, fino a raggiungere la sua espressione più compiuta nelle venti tracce che compongono la raccolta.

Ben più di un omaggio ai suoi illustri ispiratori, “Le mie radici” è un nuovo atto creativo attraverso il quale Renato Zero rilegge e reinventa i brani internazionali del suo repertorio d’elezione, affidando loro nuovi testi in italiano. Melodie impresse nella memoria di intere generazioni si aprono a significati inediti, incontrando la sensibilità autoriale e l’inconfondibile cifra interpretativa zeriana.

“Le mie radici” attraversa oltre mezzo secolo di musica internazionale: un pantheon musicale in cui convivono l’eredità artistica di Louis Armstrong, Elvis Presley ed Etta James, la raffinatezza melodica di Elton John, Dionne Warwick e Barry Manilow, la potenza emotiva di Whitney Houston, l’universalità del messaggio di Bob Marley e le sonorità inconfondibili di formazioni come gli ABBA, i Chicago e le Supremes. Accanto alle 18 personali interpretazioni di storici capolavori, a chiudere la tracklist il brano “I MIEI MITI” e “LA MIA GENERAZIONE” nell’inedita versione studio.

A offrire un nuovo assaggio dell’universo musicale di “Le mie radici” sarà il brano “L’Applauso è per noi!”, l’inedita interpretazione del successo planetario degli Abba “The winner takes it all”, disponibile dalla mezzanotte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre.

Nella realizzazione di “Le mie radici” Renato Zero è stato affiancato dai suoi storici musicisti e da tre arrangiatori di grande levatura artistica: Adriano Pennino, Danilo Madonia e Alterisio Paoletti. Un lavoro impreziosito da innesti corali e orchestrali, con una particolare attenzione alla resa sonora e al mastering, per esaltare la ricchezza delle tessiture musicali e restituire all’ascolto ogni sfumatura vocale e strumentale.

Quello di Renato Zero è un ritorno alle origini che non si esaurisce nella nostalgia, ma si traduce in una nuova occasione di libertà espressiva. Un modo per ritrovare, nelle melodie di una vita, l’incanto di orizzonti inesplorati.