(Adnkronos) –

Robert Pattinson non è stato fin dall’inizio il favorito per interpretare il prossimo James Bond. A rivelarlo è Jeff Bezos, fondatore di Amazon e presidente esecutivo del gruppo, che ha dichiarato di essere stato “fortemente coinvolto” nella scelta del nuovo volto dell’agente segreto più famoso del cinema. A ricostruire i retroscena della selezione è il ‘Los Angeles Times’, che riporta le dichiarazioni rilasciate da Bezos martedì 17 novembre durante la conferenza ‘Semafor’s Silicon Valley & The World: AI & Society’ a Menlo Park, in California, nella Silicon Valley.

Il processo di casting, secondo quanto raccontato da Bezos, è stato particolarmente rigoroso. Dopo una prima fase che ha coinvolto numerosi candidati, la selezione si è concentrata su cinque attori: Robert Pattinson, Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden e Nicholas Hoult. Tutti hanno affrontato provini cinematografici in piena regola, con tre scene differenti, costumi di scena, scenografie reali e altri interpreti. “Abbiamo fatto tre scene diverse con ciascuno dei cinque finalisti”, ha spiegato Bezos, descrivendo prove che hanno permesso di valutare non soltanto le capacità recitative, ma anche la presenza davanti alla macchina da presa e l’attitudine a interpretare un personaggio iconico come 007. La decisione definitiva è arrivata venerdì scorso, dopo una riunione di alcune ore durante la quale sono stati visionati tutti i provini. Alla scelta hanno partecipato, insieme al regista Denis Villeneuve, anche i produttori Amy Pascal e David Heyman.

“Tutti gli attori erano straordinariamente talentuosi. Quando siamo arrivati alla lista dei cinque finalisti, erano tutti fantastici, ma c’era qualcosa di speciale in Robert Pattinson e nella sua interpretazione”, ha raccontato il fondatore di Amazon. Un aspetto curioso riguarda proprio le iniziali perplessità sulla candidatura dell’attore britannico. Il gruppo di selezione, ha ammesso Bezos, era inizialmente orientato verso un interprete meno conosciuto, proprio per rispettare una tradizione che in passato aveva visto diversi attori affermarsi a livello internazionale grazie al ruolo di Bond. “Eravamo in qualche modo prevenuti nei suoi confronti perché è già così famoso. Pensavamo forse che avremmo dovuto scegliere qualcuno di meno conosciuto”, ha spiegato Bezos. Ma i provini avrebbero cambiato rapidamente le valutazioni: “Era così evidente che fosse James Bond”. La scelta, ha aggiunto, è stata praticamente unanime: “Ci siamo trovati tutti d’accordo su Robert”.

Pattinson, 40 anni, era il più anziano dei cinque finalisti, mentre gli altri candidati avevano tutti 36 anni. L’attore raccoglierà dunque l’eredità di Daniel Craig, diventando il settimo interprete ufficiale di James Bond sul grande schermo. Una nomina che arriva dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni sul futuro della saga e che punta su un protagonista già affermato a livello internazionale. Pattinson ha costruito la propria carriera passando dalla saga di Harry Potter a quella di Twilight, fino a ruoli più recenti in produzioni come ‘The Batman’, diretto da Matt Reeves, nel quale ha interpretato Bruce Wayne. L’attore tornerà inoltre nel sequel del film dedicato al Cavaliere Oscuro. Il nuovo capitolo di 007, il ventiseiesimo della serie, sarà diretto da Denis Villeneuve e dovrebbe arrivare nelle sale nel 2028. Per Amazon MGM Studios si tratta di un passaggio importante nella gestione di uno dei marchi più prestigiosi della storia del cinema, con l’obiettivo di rilanciare il franchise puntando su una star capace di attirare il pubblico internazionale. (di Paolo Martini)