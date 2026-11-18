ROMA (ITALPRESS) – La nuova Kia Seltos ha ottenuto il massimo punteggio di sicurezza di cinque stelle da Euro NCAP, la principale organizzazione indipendente europea per i test di sicurezza, secondo i nuovi protocolli di valutazione 2026. Il punteggio, spiega una nota, si applica a tutte le versioni di Seltos con equipaggiamento di serie, comprendendo i modelli benzina e ibridi con trazione anteriore o integrale. Porta così il più elevato livello di protezione valutato in modo indipendente in uno dei segmenti più competitivi d’Europa. La valutazione si articola in quattro fasi, che esaminano l’efficacia con cui un veicolo supporta il conducente, evita le collisioni, protegge gli occupanti e gli altri utenti della strada in caso di incidente e agevola le operazioni di soccorso successive. Seltos ha ottenuto l’84% nella “Protezione in caso di incidente”, il 90% nella “Sicurezza post-incidente”, il 71% nella “Prevenzione delle collisioni” e il 67% nella “Guida sicura”. Euro NCAP ha concluso che Seltos “merita pienamente” la valutazione di cinque stelle, grazie a buone prestazioni in tutte e quattro le fasi, in particolare nella “Protezione in caso di incidente” e nella “Sicurezza post-incidente”.

La fase relativa alla “Protezione in caso di incidente” riguarda gli occupanti adulti e bambini, nonchè pedoni e ciclisti. Basata sulla piattaforma K3 di Kia, Seltos presenta una struttura della carrozzeria che fa ampio uso di acciaio ad altissima resistenza e stampato a caldo per aumentare la rigidità e la protezione degli occupanti. Nei test Euro NCAP, ha garantito una buona protezione di tutte le aree critiche del corpo nel test con barriera laterale, mentre l’airbag centrale, progettato per proteggere gli occupanti dall’urto reciproco in caso di impatto laterale, ha mostrato buone prestazioni e garantito una buona protezione alla testa di entrambi gli occupanti dei sedili anteriori. Nel test frontale a tutta larghezza, la protezione è risultata buona o adeguata per tutte le aree critiche del corpo di tutti e tre gli occupanti, ed Euro NCAP ha rilevato che Seltos sarebbe un veicolo non aggressivo per gli altri veicoli in caso di collisione frontale. Nella “Prevenzione delle collisioni”, Euro NCAP ha rilevato che Seltos è equipaggiata con tutte le più recenti tecnologie per evitare gli incidenti e ottiene, nel complesso, buoni risultati. Il Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA 2) utilizza la telecamera anteriore e il radar per rilevare veicoli, pedoni e ciclisti che precedono la vettura, avvisando il conducente e attivando automaticamente la frenata per contribuire a evitare o mitigare una collisione. Il Lane Support System ha ottenuto il punteggio massimo per il coinvolgimento del conducente, adattando i propri interventi al livello di attenzione di quest’ultimo. Nel frattempo, il Safe Exit Warning (SEW) aiuta a prevenire gli incidenti legati all’apertura delle portiere (“dooring”), avvisando gli occupanti qualora un ciclista si stia avvicinando da dietro nel momento in cui viene aperta una portiera.

La fase relativa alla “Guida sicura” valuta l’efficacia con cui un veicolo mantiene il conducente attento e adeguatamente supportato. Euro NCAP ha rilevato che Seltos identifica correttamente l’uso improprio delle cinture di sicurezza e riconosce la presenza di tutti gli occupanti sui sedili posteriori, ottenendo il punteggio massimo in quest’area, mentre il sistema di monitoraggio del conducente rileva affaticamento, distrazione e utilizzo del telefono. L’ultima generazione dell’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) utilizza i dati delle mappe e della telecamera per anticipare i cambiamenti dei limiti di velocità e adeguare in modo proattivo la velocità del veicolo. Il sistema si è dimostrato efficace nei test: durante un percorso di circa 2.000 km attraverso Francia, Italia e Spagna, ha identificato correttamente il limite di velocità nell’87% dei casi, corrispondenti al 94% della distanza percorsa. Euro NCAP ha inoltre evidenziato “l’eccellente utilizzo dei comandi di guida manuali” di Seltos, mentre nei viaggi più lunghi l’Highway Driving Assist 2 (HDA 2) aiuta a mantenere la velocità impostata, la distanza e la posizione all’interno della corsia in autostrada. Nella categoria “Sicurezza post-incidente”, Seltos ha ottenuto il punteggio massimo per le funzionalità progettate per supportare l’estrazione rapida e sicura degli occupanti da parte dei soccorritori. A seguito di una collisione, il veicolo attiva automaticamente i freni per contribuire a prevenire impatti secondari, mentre il sistema eCall avanzato trasmette ai servizi di emergenza informazioni fondamentali, tra cui i dati relativi agli occupanti e all’incidente. “Kia continua a dimostrare standard di sicurezza costantemente elevati in tutta la propria gamma di prodotti e, il raggiungimento da parte di Seltos del massimo punteggio Euro NCAP di cinque stelle, rafforza ulteriormente questo percorso”, ha dichiarato Pablo Martìnez Masip, Vice President Product, Brand & Customer Experience di Kia Europe. “La nostra ambizione è offrire ai clienti la certezza che sicurezza e protezione avanzate siano parte integrante di ogni Kia. Per i clienti Seltos, questo si traduce in una protezione verificata in modo indipendente e in tecnologie di sicurezza avanzate offerte di serie su ogni versione”.

– Foto ufficio stampa Kia –

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