ROMA (ITALPRESS) – Investire in modo strutturale nelle competenze, attraverso il pieno riconoscimento del ruolo e delle responsabilità di tutte le professioni sanitarie, per garantire un sistema sanitario qualificato e risposte efficaci ai bisogni di salute dei cittadini. È questa la motivazione, alla base della decisione presa all’unanimità, da parte del Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp), di aderire alla manifestazione nazionale del prossimo 5 dicembre a sostegno della sanità pubblica.

Le 19 professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione rappresentano una componente imprescindibile del Servizio sanitario nazionale. Il loro contributo quotidiano, dalla prevenzione alla diagnosi, dalla cura alla riabilitazione, è essenziale per garantire continuità e qualità nei percorsi di salute.

La Federazione nazionale chiede investimenti concreti e una distribuzione equa delle risorse, senza disparità tra le professioni. Il rispetto delle specificità e delle responsabilità di ciascuna, insieme al loro riconoscimento sociale, è una questione di dignità professionale, ma anche di qualità e accessibilità dei servizi offerti ai cittadini. La Fno Tsrm e Pstrp invita gli oltre 170.000 professionisti sanitari rappresentati a partecipare alla manifestazione del 5 dicembre, per dare forza a una richiesta condivisa, per una maggiore attenzione alle esigenze delle professioni sanitarie e di risposte concrete alle criticità che interessano il Servizio sanitario nazionale di oggi e di domani.

– Foto ufficio stampa Fno Tsrm e Pstrp –

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