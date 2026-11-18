(Adnkronos) – Massimiliano Romeo, a quanto si apprende, è stato sfiduciato come capogruppo al Senato della Lega con 22 voti a favore su 27 presenti. La ‘cacciata’ del senatore ‘ribelle’ è stata decisa dai senatori del Carroccio, dopo circa un’ora e mezza di riunione a palazzo dei Beni spagnoli, sede dei gruppi parlamentari del Senato. Allo stesso tempo i senatori leghisti hanno eletto Marco Dreosto come nuovo capogruppo della Lega con 22 voti a favore.

“Prendo atto della decisione che è stata presa dai senatori e, ripeto, quello che ho fatto l’ho fatto per il bene della Lega, portando avanti le istanze di tanti militanti e dei territori. Abbiamo discusso, ci siamo confrontati, è finita così”, il commento di Romeo al termine della riunione che lo ha sfiduciato.

Tra i primi a uscire dalla riunione il senatore Massimo Garavaglia, che ha detto di non aver partecipato al voto palese per il nuovo capogruppo. Nel congresso di fine ottobre, con la vittoria di Matteo Salvini sullo sfidante Massimo Garavaglia per la guida della Lega, Romeo aveva dato voce alle critiche dell’ala nordista: il “problema – aveva detto dal palco – è che la gente non ci vota più”.

“È un riconoscimento importante per me. Da domani mattina siamo al lavoro per ripartire con compattezza verso gli impegni che ci aspettano”, ha commentato intanto il neo capogruppo al Senato Dreosto alla fine della riunione.

Il primo obiettivo? “Abbiamo la legge di bilancio, oggi abbiamo presentato gli emendamenti. Dobbiamo dare risposta ai cittadini questo è il nostro primo obiettivo”. Sono chiuse le polemiche? “Assolutamente. Noi adesso ci dedichiamo al lavoro, dobbiamo lavorare perché i cittadini si aspettano da noi risposta concrete”.