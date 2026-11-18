(Adnkronos) – Il principe Harry e Meghan Markle starebbero “supplicando” re Carlo per incontrarlo prima di Natale. Lo scopo? Secondo l’esperto di questioni reali Rob Shuter, sarebbe quello di ricevere un invito per trascorrere insieme le festività. I Sussex hanno fatto un ritorno a sorpresa nel Regno Unito alla fine di agosto con i figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. Si pensa che risiedano nelle Cotswolds e che la famiglia non abbia ancora visto il Re dal loro ritorno. Sebbene Harry abbia parlato al telefono con suo padre, padre e figlio non si sono ancora incontrati di persona. Non è chiaro se accadrà, ma Shuter ha affermato che la loro “proposta di offerta di pace per le festività sta già suscitando perplessità a porte chiuse”. All’inizio di luglio, il Re ha trascorso del tempo con il figlio minore e la nuora, in quella che è stata la loro ultima visita nel Regno Unito prima della decisione di farvi ritorno. La visita gli ha permesso di rivedere i suoi due nipotini più piccoli per la prima volta dal 2022.

Parlando all’inizio di settembre, pochi giorni dopo il ritorno dei Sussex, la giornalista australiana esperta di questioni reali Bronte Coy, intervenuta a This Morning, aveva dichiarato con sicurezza che Harry, Meghan e il sovrano “non si sono ancora incontrati di persona. Ma a quanto ho capito si sono sentiti al telefono.” Secondo alcune fonti, i duchi di Sussex stanno ancora decidendo dove trascorrere il Natale quest’anno. L’ultima volta che la coppia si è unita ai reali per le festività nella tenuta di Sandringham è stata nel 2018, quando Meghan era incinta di Archie. La coppia ha quindi scelto di trascorrere il primo Natale di Archie nel 2019 con la madre di Meghan in Canada, e si pensa che tutti i Natali successivi li abbiano passati nella loro casa in California.