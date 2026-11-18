Roma, 18 nov. (askanews) – “La regina delle tasse e del riarmo, Giorgia Meloni, anche stamattina si alza e sa che dovrà attaccare le opposizioni, non avendo una sola misura in quattro anni da raccontare e per cui verrà ricordata”. Lo ha scritto sui suoi canali social Giuseppe Conte, leader del M5S.

“Una presidente del Consiglio – ha aggiunto l’ex premier – che continua a dichiararsi contro le tasse, ma che in realtà ha stabilito il record di pressione fiscale, prosciugando le buste paga degli italiani con il fiscal drag che si mangia il potere d’acquisto, aumentando le tasse pure sui pannolini, tagliando anche 500 euro l’anno ai pensionati del ceto medio, tagliando gli sgravi sul mutuo della prima casa dei più giovani, mentre fischietta sul caro-carburante, sul caro-bollette, sul caro-carrello. Una presidente del Consiglio che ha dato dei divanisti a chi era in povertà e poi ha fatto la divanista per 4 anni grazie ai 209 miliardi del Pnrr portati in Italia da noi. Una presidente del Consiglio contro i bonus che però fa collezione di bonus, anche alla sanità privata”.

“Chi ha ipotecato il futuro del Paese firmando il Riarmo e i tagli del Patto di stabilità non ha nulla da insegnare. Chi per 4 anni ha fatto ingrassare i poteri forti lasciando che i cittadini fossero spennati dovrebbe solo farsi da parte. Tocca a noi lavorare con la massima determinazione per riparare ai suoi danni. La pacchia è finita: li mandiamo a casa”, ha concluso Conte.