Roma, 18 nov. (askanews) – “Sto leggendo alcune centinaia di emendamenti alla legge di bilancio che sono stati depositati ieri pomeriggio e ce ne sono depositati dal gruppo Lega anche più d’uno sul tema sport”. Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo all’incontro nazionale del Dipartimento Sport della Lega, a Roma.

“Fra le priorità, oltre ai temi classici della Lega, quindi il tema dell’uscita dal mondo del lavoro, superamento della Fornero, quota 64, l’aiuto alle partite IVA con la flat tax noi inseriamo anche il tema sport”, ha aggiunto.