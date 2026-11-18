Roma, 18 nov. (askanews) – Alla vigilia del suo 80esimo compleanno la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea celebra una delle artiste più amate al mondo con la mostra “Marina Abramovic : Historical Works and Transforming Energy”, visitabile fino al 4 aprile 2027. La grande esposizione con circa 200 opere è la più completa mai realizzata sulla sua carriera e ripercorre cinquant’anni di ricerca, dalle prime performance ai lavori storici ai Transitory Objects interattivi. L’artista ha ricordato i suoi primi incontri a Roma con Luigi Ontani, Kounellis, De Dominicis e ha affermato: “La mia carriera internazionale è iniziata in Italia, questa mostra celebra questo lunghissimo percorso. io non ho mai mollato! Quest’esposizione per me è unica perché combina due aspetti della mia carriera: la prima in cui ero io a realizzare performance di fronte al pubblico e la seconda in cui è lo stesso visitatore parte della performance”. Curata da Shai Baitel e Andrea Tarsia, in stretta collaborazione con l’artista, l’esposizione della Galleria Nazionale si apre con le immagini della sua performance più celebre “The Artist is Present”, realizzata al Moma, e prosegue con la sezione “Historical Works”, che comprende alcune delle opere più iconiche della sua carriera, come “Balkan Baroque”, con cui vinse il Leone d’oro alla Biennale di Venezia. Nelle sale successive le testimonianze dei suoi lavori con l’ex compagno Ulay, compresa la leggendaria performance del 1974 “The Lovers: The Great Wall Walk”, il cammino sulla Grande Muraglia cinese. Il percorso conduce poi al cuore della mostra, “Transforming Energy”, in cui le persone possono vivere direttamente l’esperienza artistica grazie ai “Transitory Objects”: letti di pietra, strutture e forme scultoree che incorporano quarzo, ametista, agata e altri minerali, che secondo l’artista attivano un processo di “trasmissione dell’energia”. L’artista serba, che compirà 80 anni il prossimo 30 novembre, è ancora pienamente attiva e ha confessato: “Forse dipende tutto dal mio background, sono cresciuta sotto il comunismo con due genitori che mi hanno dato un’educazione militare e mi hanno insegnato a lavorare, lavorare, lavorare. E oggi, ogni mattina mi sveglio e sono curiosa, ho nuove idee e voglio realizzarle. Il mio motto di quest’anno? Gli 80 sono i nuovi 40!”.