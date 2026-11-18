Genova, 17 nov. (askanews) – Entra nel vivo il BEST – The Blue Economy Summit & Trade Show di Genova, con i riflettori puntati sul ruolo strategico del Mediterraneo in ambito commerciale e sulle sfide della filiera marittima. Tra gli appuntamenti chiave della seconda giornata la sessione plenaria “Il Mediterraneo al centro del commercio globale”, incentrata sulle grandi direttrici degli scambi internazionali e sulle nuove rotte che uniscono i mercati, a partire dai flussi commerciali con l’India.”L’India è già il futuro perché sta crescendo del 6,7% in termini di PIL negli ultimi anni, e sembra destinata a continuare così. Ha un governo molto stabile e persone molto istruite; ora stanno costruendo e formando una classe media. Sono molto preparati tecnicamente e tecnologicamente, quindi penso che l’India stia mettendo insieme tutti gli ingredienti per un’economia del futuro di grande successo” ha dichiarato Soren Toft, CEO MSC.Il confronto è proseguito con il panel “Ripensare l’oceano: l’economia blu a una svolta”, guidato da McKinsey & Company, che ha presentato uno studio sulle grandi trasformazioni del settore.”Se guardiamo agli ultimi 15 anni, nelle infrastrutture attorno alla blue economy – quindi non includendo neppure le flotte – si stima che siano stati investiti circa 400 miliardi in Europa. Nei prossimi 15 anni questi investimenti sono attesi crescere fino a superare i 1.000 miliardi e, secondo alcune stime, arrivare fino a 1.400 miliardi. Gran parte di questo incremento è legato alla grande ambizione di crescita che ha l’Europa sulla produzione di energia eolica, dal cosiddetto wind offshore, quindi i parchi eolici al largo delle nostre costes” ha aggiunto Filippo Gozzi, Partner McKinsey & Company.La kermesse ha trovato un altro momento chiave nella sessione “Shore Power Development”, incentrata sull’elettrificazione delle banchine e sulle soluzioni tecnologiche per porti sostenibili.”Per noi lo shore power è un investimento che abbiamo fatto molti anni fa e devo dire che, con un po’ di frustrazione, abbiamo dovuto aspettarne l’utilizzo perché i porti non erano pronti. Oggi ci connettiamo in tantissimi porti europei. Alcuni dati: abbiamo avuto oltre 225 connessioni nel 2025 e quest’anno raggiungeremo le 450 connessioni. Sono numeri importanti; l’anno prossimo, se tutto va bene, supereremo le 650 o 700 connessioni” ha concluso Michele Francioni, Chief Energy Transition Officer MSC Cruises.Un fitto calendario che conferma Genova come hub del dibattito internazionale: dai grandi vettori alla decarbonizzazione, l’obiettivo resta tracciare una rotta comune per il futuro competitivo della blue economy italiana ed europea.