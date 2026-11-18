Milano, 18 nov. (askanews) – Venerdì 20 novembre esce “Tu cosa dici”, il nuovo emozionante brano di Motta (Sona Music Records & HOM Records, distribuito Sony Music). Caratterizzato da un sound essenziale, che mette ancora più in risalto la potenza del testo, così intimo e personale, di Motta, il brano nasce come una domanda.

È sia il tentativo di fermare il tempo, almeno in quei quasi 5 minuti che compongono il pezzo, per non lasciarlo fuggire definitivamente, sia una speranza: quella di riuscire a trovare il coraggio di non scappare.

«Perché tu ci stai provando a fermare il tempo»

“Tu cosa dici” (scritto da Motta insieme a Gino Pacifico e prodotto da Motta, Filippo Gatti e Taketo Gohara) è, soprattutto, la storia di una relazione che sta per cambiare per sempre. È l’inizio di un nuovo viaggio, ma anche una testimonianza estremamente personale della perdita e del dolore, un modo per riuscire ad attraversarlo per arrivare alla vita.

Anche la cover del singolo si inserisce perfettamente in questa dimensione così intima del progetto: è infatti un autoscatto in bianco e nero. Una passione, quella della fotografia, che Motta ha scoperto e fatto sua negli ultimi mesi. Un altro modo, forse, per riuscire a fermare il tempo.

Motta ha anche scelto di comunicare direttamente con i propri fan, e non solo, attraverso una newsletter, chiamata “Fermare il tempo”, a cui è possibile iscriversi gratuitamente su https://mottasonoio.com/.

Le parole di Francesco trovano qui un nuovo spazio e una nuova casa: qui infatti regala riflessioni, foto inedite e retroscena sul suo mondo e la sua musica. Un modo per raccontarsi, senza filtri o intermediari, direttamente a chi ha voglia di leggerlo e scoprire, così, qualcosa in più su Motta, attraverso le sue stesse parole.