(Adnkronos) – Temporanea pausa dal maltempo oggi mercoledì 18 novembre. Proseguono i forti venti sud-occidentali di Libeccio sull’Italia, dicono gli esperti, con raffiche anche di burrasca sui crinali appenninici, sulle coste liguri e tirreniche e con venti di caduta più miti lungo la fascia adriatica, mantenendo le temperature oltre le medie del periodo.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolinea come l’attenzione resti rivolta alle intense raffiche di vento, alle mareggiate lungo i litorali esposti e alle nuove precipitazioni che torneranno a insistere sugli stessi settori già saturi.

Mercoledì 18 Novembre sarà caratterizzato da una temporanea attenuazione dei fenomeni con condizioni più asciutte su gran parte del Centro-Nord, salvo nevicate sulla Valle d’Aosta occidentale oltre i 1700 metri con accumuli di 15-25 cm e un tempo a tratti instabile sul basso Tirreno con piogge di 10-20 mm/24h.

Il Libeccio soffierà con raffiche di burrasca di 60-80 km/h; i mari risulteranno agitati a ponente con onde di 2,5-3,5 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas, e mareggiate sulla Liguria di Levante e sulle coste tirreniche fino alla Toscana, mentre gli altri bacini saranno molto mossi con 1,5-2,5 metri.

Minime di 6-10°C al Nord e 15-19°C al Centro-Sud; massime di 12-16°C al Nord, 17-21°C al Centro e 21-25°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Giovedì 19 Novembre una nuova perturbazione determinerà un tempo molto perturbato al Nord, al Centro, sulla Campania, sulla Sardegna e localmente sulla Calabria tirrenica, con piogge diffuse di 20-35 mm/24h e punte locali di 45-60 mm/24h sui rilievi settentrionali toscani e appenninici. Sulla Valle d’Aosta cadrà neve oltre i 1800-2000 metri con 25-40 cm, ancora assente sugli Appennini.

Il Libeccio soffierà ancora forte con raffiche di burrasca di 65-85 km/h, mantenendo agitati i mari occidentali con onde di 2,5-4 metri e mareggiate sulle coste esposte, a fronte di bacini molto mossi altrove con 1,5-2,5 metri.

Temperature fino a 5-6°C oltre la norma al Sud, con minime di 6-10°C al Nord e 15-19°C al Centro-Sud, e massime di 12-15°C al Nord, 16-20°C al Centro, 21-23°C sulla Sardegna e 25-26°C con punte di 27°C sulla Sicilia, con circa 26°C a Siracusa e 25°C a Catania.

Venerdì 20 Novembre si registrerà un generale miglioramento con cieli poco nuvolosi quasi ovunque, salvo un tempo a tratti instabile con residui piovaschi di 5-15 mm/24h su Valle d’Aosta e basso Tirreno e deboli nevicate oltre i 1600-1800 metri sulle Alpi con 5-10 cm; persisteranno forti venti occidentali di Libeccio e Ponente con raffiche di 50-65 km/h e mari molto mossi a ponente con onde di 1,5-2,5 metri, con massime di 11-15°C al Nord, 15-18°C al Centro e 18-23°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Sabato 21 Novembre prevarrà la stabilità con ampie schiarite su gran parte della Penisola, salvo isolati piovaschi di 5-10 mm/24h in Campania e spruzzate di neve sulle Alpi occidentali oltre i 1800 metri, assenti sugli Appennini, con venti occidentali in attenuazione fino a 35-45 km/h e mari molto mossi con onde di 1,5-2 metri in scaduta; massime di 12-16°C al Nord, 16-19°C al Centro e 18-21°C al Sud.

Domenica 22 Novembre, secondo gli scenari probabilistici, un nuovo impulso atlantico porterà tempo instabile su gran parte del Paese con piogge sparse di 10-25 mm/24h, nevicate sulle Alpi oltre i 1500 metri con 10-20 cm e sugli Appennini oltre i 1700-1900 metri con 5-10 cm, venti meridionali fino a 40-55 km/h e mari molto mossi con onde di 1,5-2,5 metri; temperature in lieve calo nelle medie del periodo, con massime di 10-14°C al Nord, 14-17°C al Centro e 17-20°C al Sud.

Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, nonché di quelle connesse alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

Mercoledì 18. Al Nord: ampie schiarite, salvo nevicate sulla Valle d’Aosta occidentale oltre i 1700 metri con 15-25 cm; massime di 12-16°C. Al Centro: cieli poco nuvolosi; venti di burrasca di Libeccio, mareggiate sulle coste esposte e massime di 17-21°C. Al Sud e sulle Isole: tempo a tratti instabile sul basso Tirreno con piogge di 10-20 mm/24h; massime di 21-25°C.

Giovedì 19. Al Nord: tempo molto perturbato con piogge diffuse di 20-35 mm/24h; neve oltre i 1800-2000 metri sulla Valle d’Aosta con 25-40 cm e massime di 12-15°C. Al Centro: piogge diffuse di 20-35 mm/24h con punte di 45-60 mm/24h sui rilievi; burrasca di Libeccio, mari agitati e massime di 16-20°C. Al Sud e sulle Isole: piogge diffuse su Sardegna, Campania e Calabria tirrenica; massime di 21-23°C sull’isola sarda e 25-26°C con punte di 27°C sul territorio siciliano.

Venerdì 20. Al Nord: cieli poco nuvolosi, salvo deboli nevicate sulla Valle d’Aosta oltre i 1600-1800 metri; massime di 11-15°C. Al Centro: ampie schiarite ovunque; venti occidentali fino a 50-65 km/h e massime di 15-18°C. Al Sud e sulle Isole: tempo a tratti instabile con residui piovaschi sul basso Tirreno, ampie schiarite sulle restanti aree; massime di 18-23°C.

Tendenza: Sabato 21 Novembre ampie schiarite su gran parte della Penisola; Domenica 22 Novembre nuovo impulso atlantico con piogge sparse di 10-25 mm/24h su gran parte del Paese, calo termico nelle medie del periodo e nevicate sulle Alpi oltre i 1500 metri.