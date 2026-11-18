ROMA (ITALPRESS) – Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato si riprende la scena con la 12esima giornata. La capolista Lazio aprirà il programma ospitando il Lecce nel match di sabato alle ore 15. Per la gara dell’Olimpico è stato designato Matteo Marcenaro. Insieme all’arbitro della sezione di Genova, ci saranno gli assistenti Biffi e Regattieri, il quarto ufficiale di gara Collu e gli addetti Var Maggioni e Ghersini.

Sabato in programma altre tre partite: alle 15 Como-Cagliari (Andrea Calzavara di Varese), alle 18 Parma-Roma (Simone Sozza di Seregno) e alle 20.45 Napoli-Torino (Antonio Rapuano di Rimini).

Domenica il lunch-match Juventus-Venezia (Alberto Ruben Arena di Torre del Greco), alle 15 Bologna-Udinese (Livio Marinelli di Tivoli) e Sassuolo-Genoa (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno), alle 18 Milan-Frosinone (Luca Pairetto di Nichelino) e alle 20.45 Atalanta-Inter (Fabio Maresca di Napoli).

Chiuderà il programma il posticipo di lunedì sera tra Monza e Fiorentina (Daniele Doveri di Roma).

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 12ESIMA GIORNATA

Como – Cagliari (21/11, ore 15)

arbitro: Calzavara di Varese

Lazio – Lecce (21/11, ore 15)

arbitro: Marcenaro di Genova

Parma – Roma (21/11, ore 18)

arbitro: Sozza di Seregno

Napoli – Torino (21/11, ore 20.45)

arbitro: Rapuano di Rimini

Juventus – Venezia (22/11, ore 12.30)

arbitro: Arena di Torre del Greco

Bologna – Udinese (ore 15)

arbitro: Marinelli di Tivoli

Sassuolo – Genoa (ore 15)

arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Milan – Frosinone (ore 18)

arbitro: Pairetto di Nichelino

Atalanta – Inter (ore 20.45)

arbitro: Maresca di Napoli

Monza – Fiorentina (23/11, ore 20.45)

arbitro: Doveri di Roma

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).