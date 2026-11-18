Roma, 18 nov. (askanews) – Sarà presentato in anteprima nella sezione Zibaldone del 44esimo Torino Film Festival, sabato 28 novembre alle ore 21.30 al Cinema Massimo, “Il Paradiso è un posto bellissimo”, opera prima di David Ambrosini, con Andrea Arcangeli, Michela De Rossi, Paolo Calvano, Luca Scapparone e la partecipazione di Massimiliano Vado.

Prodotto da Gennaro Coppola per One More Pictures e Claudia Gerini per Attitude Srl, il film è un dramma familiare a sfondo sociale che intreccia malattia, criminalità e desiderio di riscatto, mettendo al centro il rapporto tra un padre e un figlio e una promessa che diventa il motore della storia.

Ispirato alla vera storia della famiglia Simeoli, il film racconta il rapporto tra un padre e un figlio di fronte alla malattia, tra scelte difficili e desiderio di riscatto.

Quando al piccolo Edoardo, di soli sette anni, viene diagnosticata una grave leucemia, il padre Emanuele trova nel cinema un modo per affrontare insieme al figlio i lunghi mesi di ricovero. Gli fa una promessa: se guarirà, gireranno un film e sarà proprio Edoardo a battere il primo ciak. Ed Edoardo, poi, ha battuto davvero il primo ciak de “Il Paradiso è un posto bellissimo”.

Il padre Emanuele – interpretato da Andrea Arcangeli nel film – racconta di aver cercato per 15 anni di mantenere quella promessa, incontrando diversi produttori e proponendo la storia della propria famiglia, ma senza alcun successo. Fino a che Claudia Gerini – che conosce da sempre la sua famiglia e ne ha seguito tutte le dolorose e coraggiose vicende – decide di proporre il progetto a Gennaro Coppola di One More Pictures che, immediatamente, decide di realizzare il film.

Nasce così “Il Paradiso è un posto bellissimo”, ambientato in una borgata romana soprannominata Paradiso, dove Andrea, un attore dilettante, dopo la diagnosi di leucemia del figlio Edoardo, si ritrova senza lavoro e con la moglie incinta di otto mesi. Schiacciato dalle difficoltà economiche, torna a spacciare per il boss locale, mentre cerca di tenere fede alla promessa fatta al bambino: realizzare insieme un film.

Tra realismo sociale e dramma familiare, l’opera mette in scena il conflitto tra responsabilità e sopravvivenza, tra il peso dell’ambiente in cui si cresce e la possibilità di sottrarsi a un destino che sembra già scritto. Il cinema diventa il filo che lega padre e figlio, ma anche la possibilità concreta di immaginare un’altra vita, di poter ancora scegliere quando tutto sembra già deciso.

“Quando ho conosciuto la storia della famiglia Simeoli, ho capito che era il film giusto per la mia opera prima”, ha raccontato il regista David Ambrosini. “Cercavo una vicenda profondamente radicata nella realtà, capace di raccontare persone vere e conflitti concreti, ma anche di parlare del presente”.