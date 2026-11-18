NOCERA INFERIORE (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno eseguito un decreto di fermo, emesso dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, nei confronti di un uomo accusato dell‘omicidio di un’anziana di 87 anni, sua parente.

Il corpo senza vita della donna è stato trovato all’interno della sua abitazione a Castel San Giorgio dai familiari, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Sottoposto a interrogaorio dal sostituto procuratore, l’indagato ha confessato il delitto fornendo una ricostruzione dettagliata dei fatti.

Secondo quanto emerso, il movente sarebbe da ricondurre al fatto che l’anziana si era intromessa in una lite familiare tra l’uomo e sua moglie, la quale si era poi allontanata da casa.

L’indagato ha inoltre indicato ai militari il luogo in cui si trovava l’arma del delitto, un coltello con impugnatura a noccoliera che è stato sottoposto a sequestro. Il provvedimento restrittivo è ora in attesa della convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).