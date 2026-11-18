(Adnkronos) – Avere un’idea d’impresa è un buon punto di partenza per mettersi in proprio, ma non basta. Per questo Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con il Servizio nuove imprese delle Camere di commercio della Regione e il Ctc, ha preparato un percorso di formazione interamente gratuito, pensato per fornire ai neo o aspiranti imprenditori e imprenditrici dell’Emilia-Romagna tutti gli strumenti operativi e le competenze strategiche che servono per avviare, gestire e consolidare un’attività nel contesto economico-globale. (AUDIO)

Un programma di 12 webinar di 2 ore, grazie ai quali si approfondiranno aspetti concreti, definire la proposta imprenditoriale, mappare i concorrenti, utilizzare l’intelligenza artificiale per ottimizzare il lavoro quotidiano e redigere un business plan economicamente sostenibile, con focus anche su marketing operativo, sostenibilità ambientale e accesso al credito. Ad affiancare i partecipanti un tutor di contenuto, esperto della materia, e un tutor di processo per qualsiasi esigenza organizzativa o tecnica.

Inoltre sono previste sessioni online di domande e risposte su casi reali e un incontro interattivo in presenza presso ogni Camera di commercio. I webinar si tengono online su piattaforma Zoom e restano a disposizione per tutta la durata del percorso. Per informazioni e contatti promozione@rer.camcom.it.