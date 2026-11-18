MILANO (ITALPRESS) – A Milano e Roma la musica cambia orario e conquista nuovi spazi della città: pasticcerie, bakery e bar diventano luoghi in cui incontrarsi, ascoltare musica e vivere il clubbing in una dimensione più diurna e informale. E’ il soft clubbing, una nuova interpretazione della cultura musicale urbana che mette al centro la voglia di stare insieme, senza aspettare il dopocena. A intercettare questo nuovo modo di vivere la città è VELO, brand di BAT Italia e leader in Italia e in Europa nella categoria dei sacchetti di nicotina per uso orale, che tra novembre e dicembre porta a Milano e Roma otto appuntamenti, coinvolgendo Espresso e WOAD a Milano e Sunday Collective a Roma. Ogni appuntamento porta musica e socialità fuori dai luoghi e dagli orari più convenzionali del clubbing.

Il progetto si inserisce nel racconto della nuova brand expression di VELO, Live Original, che invita a vivere le proprie passioni in modo unico e autentico. In questo senso, il soft clubbing ne diventa un’espressione concreta: prende un rituale codificato come quello del clubbing e lo reinterpreta attraverso ritmi, luoghi e momenti diversi, più vicini a un modo personale di vivere la città.

“Il soft clubbing rappresenta per VELO un nuovo modo di vivere la musica e la socialità, due dimensioni centrali per il brand, portandole in momenti della giornata tradizionalmente meno legati all’intrattenimento musicale. Con questo progetto vogliamo approfondire le potenzialità di questa formula in due contesti urbani differenti, collaborando con realtà che conoscono da vicino le rispettive scene e comunità. Gli appuntamenti di Milano e Roma saranno un’opportunità per esplorare nuovi linguaggi e favorire occasioni di incontro in linea con l’evoluzione degli stili di vita” afferma Gregor Schmidinger, Head of Multicategory Activation di BAT Italia.

A Milano, il calendario si è aperto il 15 novembre con Woad, ospitato da Cantun Bakery. Si prosegue il 22 novembre con Espresso, da Pasticceria Clivati. A dicembre, il 6, torna Espresso nuovamente da Pasticceria Clivati e il 13, la giornata sarà con Woad da Cantun Bakery. A Roma, è il turno di Sunday Collective, con quattro appuntamenti in tre location della città. Il primo evento ha avuto luogo il 15 novembre da Move HiFi Bar, per proseguire il 22 novembre da Punto Fermo. Gli incontri continueranno il 6 dicembre sempre da Punto Fermo e si concluderanno il 13 dicembre da Angelineria.

-news in collaborazione con VELO –

-foto ufficio stampa VELO –

(ITALPRESS).