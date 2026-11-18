(Adnkronos) – Né conferme né smentite sul possibile arrivo di Kim Jong-un in Cina. Donald Trump, che lunedì ha parlato della possibilità di un incontro in terra cinese dopo giorni di indiscrezioni di stampa, è atteso nel gigante asiatico con Vladimir Putin per il trilaterale di giovedì con il leader cinese Xi Jinping a margine del vertice Apec di Shenzhen. Oggi, invece, è previsto il bilaterale tra Putin e Xi.

Intanto i media asiatici e russi continuano a riportare dettagli della missione in Russia di Jo Yong-won, stretto collaboratore di Kim Jong-un, e della visita tra domenica e lunedì del leader nordcoreano al complesso turistico di Samjiyon, sito con strutture in costruzione proprio vicino al confine con la Cina. A fare il giro del mondo sono state le foto della figlia, l'”amatissima” Ju-ae in tuta da sci.

Putin e Kim si sono incontrati in pubblico tre volte dal 2022. “I continui incontri” tra russi e nordcoreani “suggeriscono Pyongyang e Mosca stiano cercando di istituzionalizzare le loro relazioni, estendendole oltre il settore militare attraverso una cooperazione più stretta”, scrive l’agenzia sudcoreana Yonhap. Secondo un funzionario del ministero dell’Unificazione di Seul, la visita di Jo in Russia “dimostra la solidità dei rapporti tra Corea del Nord e Russia dopo la firma del trattato di partenariato strategico globale”.

Stando ai media russi, ha incontrato lunedì il presidente russo, Vladimir Putin, il numero due del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, e il capo della Duma, Vyacheslav Volodin. La delegazione guidata da Jo, segretario del Comitato centrale del Partito dei lavoratori, è arrivata in Russia quattro giorni fa, ha precisato l’agenzia russa Tass. Al centro dei colloqui con Medvedev, segnala la Yonhap, il rafforzamento della “cooperazione strategica e tattica”. Con Volodin hanno parlato di promuovere “il dialogo interparlamentare”.

Medvedev “si è detto pronto a fare tutto il possibile per contribuire allo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi e fra i due popoli e per promuovere ulteriormente i rapporti bilaterali”, rilancia ancora la Yonhap. Jo “ha sottolineato lo sviluppo ad alto livello delle relazioni bilaterali in tutti i settori, dalla politica all’economica, dalla difesa alla cultura, dalla sicurezza alla diplomazia” e ha insistito sul “partenariato strategico”.

Putin, ha riferito la Tass, ha evidenziato come “la partecipazione di unità militari” nordcoreane “alla liberazione del territorio della regione del Kursk” costituisca un “nuovo capitolo nella storia” dei rapporti tra Mosca e Pyongyang. “Non dimenticheremo mai l’eroismo dei combattenti coreani che hanno combattuto al fianco dei soldati russi”, ha affermato ieri il leader russo che nel febbraio di quattro anni ha annunciato l’avvio dell’ “operazione militare speciale” in Ucraina, l’invasione russa su vasta scala del Paese.

A Mosca, rilanciano i media sudcoreani, Jo ha ribadito il sostegno alla Russia e alla sua “causa” per difendere “sovranità, integrità territoriale e giustizia internazionale dalle politiche egemoniche di Usa e Occidente”. Da Seul sottolineano di “guardare con attenzione” agli sviluppi prima del vertice di Shenzhen. Lunedì, hanno riferito i media russi, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che “certamente” ci sarà un incontro tra Putin e Kim se anche quest’ultimo andrà a Shenzhen. Riflettori puntati sulla Silicon Valley della Cina.

Trump intanto avrebbe tentato ripetutamente di inviare lettere al leader nordcoreano attraverso i diplomatici statunitensi alle Nazioni Unite, nel tentativo di riaprire i dialoghi con Pyongyang, ma i rappresentanti della Corea del Nord si sarebbero finora rifiutati di accettarle. A rivelarlo è Ms Now, citando due fonti informate, secondo cui i primi tentativi risalgono ai primi mesi del secondo mandato del presidente americano.

I diplomatici statunitensi avrebbero cercato più volte di consegnare personalmente le lettere, senza successo. Non è chiaro se almeno uno dei messaggi sia poi effettivamente arrivato a Kim. Interrogato a Manila sulla possibilità di un faccia a faccia, il presidente americano ha risposto: “Gli piacerebbe, sì. Vedremo cosa succederà”.

Ma non c’è solo Kim nel mirino di Trump e Putin. E’ infatti gara fra Cremlino e Casa Bianca sul numero di contatti fra i rispettivi leader e l’imperatore Xi Jinping, in vista del vertice trilaterale di domani, inedita opportunità – sulla Corea del Nord, non escluso del tutto, anche se molto poco probabile, sull’Ucraina – più che una nuova Yalta con cui è stato banalizzato a fronte di preoccupazioni non ingiustificate.

Il Consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, lunedì ha rivendicato i cinque ‘contatti’ (Kontakt) di Vladimir Putin con Xi dall’inizio dell’anno, mettendo nel calderone anche i tradizionali auguri di buon anno e il poco di più della stretta di mano di settembre (stretta di mano a tre, anche con Narendra Modi), a margine del Vertice Brics di Nuova Delhi, dove caso mai la notizia era stata proprio che non era stato organizzato un bilaterale a margine dei lavori. A Washington è stato ricordato che quello di Shenzhen giovedì sarà il quarto incontro fra Donald Trump e Xi in poco più di un anno. Il terzo nel 2026, precisano i media americani che non hanno interesse a tenere il conto alto.

Putin e Xi si sono parlati in videoconferenza a inizio anno. In occasione della visita ufficiale del presidente russo a Pechino a maggio. A margine del vertice della Organizzazione per la cooperazione di Shanghai di Bishek ad agosto. Al vertice Brics di Nuova Delhi a settembre invece c’è stato fra i due solo un breve scambio. Il quinto incontro è previsto oggi a Shenzhen, proprio alla vigilia del nuovo colloquio fra Trump e Xi e del trilaterale fra Putin, Trump e Xi, attesissimo colloquio in formato che evoca la spartizione dell’Europa, preoccupa molti soprattutto nel Vecchio Continente, considerando anche la zoppia del presidente americano dopo la sconfitta di midterm, quindi la sua manipolabilità, ma promette anche altro.

Nessun presidente americano si è mai seduto a un tavolo con i leader di Russia e Cina insieme. Sull’esito del colloquio, è difficile avventurarsi in previsioni, proprio come dal passaggio dello studio di un sistema a due corpi celesti, a quello a tre, in fisica. Di certo, spariglierà in complessità lo stanco equilibrio fra Xi e Putin.

L’incontro di domani “romperà il ghiaccio e inizierà a normalizzare il dialogo di cui c’è tanto bisogno”, ha scritto l’analista ed ex consigliere della Casa Bianca con Barack Obama, Charles Kupchan, su Foreign Affairs. “Anche se il vertice non avrà risultati concreti, sarà comunque valsa la pena averlo organizzato. Trump, Xi e Putin stanno aprendo la strada perché i loro successori possano far avanzare una maggior cooperazione fra le grandi potenze oltre le linee ideologiche e stabilizzare un mondo frammentato”, aggiunge, ribadendo la necessità di estendere il formato, ma “solo ai Paesi (o blocchi, nel caso dell’Ue, ndr) con rilevanza geopolitica”, democrazie e autocrazie insieme. “Putin, Xi e Trump sono i leader sbagliati al momento sbagliato” per procedere nella direzione di una efficace cooperazione internazionale, ma accettando di prendere parte all’incontro “Trump amplia l’apertura di una finestra” di confronto accettabile.

I presidenti di Stati Uniti e Cina si erano incontrati in precedenza a Pechino a maggio, pochi giorni prima dell’arrivo di Putin nella capitale cinese, per un vertice di pari onori di quelli riservati al presidente americano, ma meno brio, e a settembre alla Casa Bianca. Il ‘quarto’ faccia a faccia da poco più di un anno a oggi, il 30 ottobre 2025, era stato quello del disgelo a Busan, a margine del vertice Apec dello scorso anno. Il presidente russo è stato a guardare, il Cremlino a contare.