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SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il 15esimo Piano quinquennale cinese (2026-2030) offre una serie di opportunità per la crescita economica dell’Asia-Pacifico e non solo, ha affermato oggi il presidente cinese Xi Jinping, descrivendo il piano di sviluppo come un invito alla cooperazione rivolto alla comunità imprenditoriale internazionale.
Xi ha formulato queste osservazioni durante il suo discorso programmatico tenuto in occasione del Vertice dei CEO dell’APEC 2026 a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.
La Cina metterà a disposizione della comunità imprenditoriale internazionale il suo vastissimo mercato aperto, ampie prospettive di sviluppo e un contesto di cooperazione che favorisca il progresso reciproco, ha affermato Xi.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua –
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