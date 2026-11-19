Roma, 19 nov. (askanews) – “Holy Wood Dust”, il nuovo documentario di Victor Kossakovsky con la partecipazione del celebre botanico Stefano Mancuso, che arriverà al cinema con un’uscita evento il 23, 24 e 25 novembre, distribuito da Be Water Film in collaborazione con Medusa Film.

Presentato in anteprima mondiale all’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Open – Fuori Concorso, il film segna l’incontro tra il regista di Gunda, Aquarela e Architecton e Stefano Mancuso, tra i più autorevoli studiosi del mondo vegetale.

Il regista Victor Kossakovsky, due volte nella shortlist degli Oscar, e il celebre botanico Stefano Mancuso ci accompagnano in un viaggio senza precedenti nella vita degli alberi. Cosa succede nel secondo successivo all’abbattimento di un albero? Cosa pensa e prova quell’albero in quel preciso istante? Holy Wood Dust è un invito a ripensare radicalmente il regno vegetale da una prospettiva nuova e rivoluzionaria.

Attraverso un linguaggio visivo unico e ricercato e un uso centrale del suono e della musica, Kossakovsky costruisce un’esperienza cinematografica immersiva, in cui immagini, paesaggi sonori e ricerca scientifica si intrecciano. Il film esplora la complessità del mondo vegetale e le capacità degli alberi di comunicare, apprendere e creare legami, dando forma a una riflessione sulla relazione tra esseri umani e natura. Lo sguardo visionario e poetico di Kossakovsky costruisce un film che vive di contrasti estetici e simbolici, in cui suoni ambientali e musica si intrecciano con armonia, dettando l’incedere narrativo e costruendo una tensione drammatica che accompagna il viaggio del film.

Con “Holy Wood Dust”, Kossakovsky torna così a interrogare il rapporto tra essere umano e natura, osservando ciò che normalmente rimane invisibile. “Spero che gli spettatori possano arrivare a riconoscere che alberi e piante hanno lo stesso diritto di esistere degli esseri umani. Il vero progresso consiste nello sviluppare empatia nei confronti del mondo naturale”, ha spiegato il regista.

Dalla sinergia tra cinema e tutela ambientale nasce la partnership sostenibile con zeroCO2: grazie al loro impegno nella riforestazione ad alto impatto sociale, daremo vita alla foresta di Holy Wood Dust, piantando 180 alberi nell’Amazzonia peruviana al fianco delle comunità indigene locali e trasformando il messaggio del film in un’azione concreta di rigenerazione.

Il film è una produzione Be Water Film, Solaria Film con Rai Cinema, in coproduzione con Oceanika, Allegra Films e Doppelplusultra Filmproduktion. Con il contributo di MIC-DGCA, ICAA, con il supporto di ICEC e del Moin Film Fund Hamburg Schleswig-Holstein, con il sostegno di Regione Lazio – Lazio Cinema International, Avviso Pubblico PR FESR Lazio 2021-2027, con la partecipazione di ZDF/ 3SAT, RTVE, 3Cat e in collaborazione con Trentino Film Commission. Vendite estere a cura di Rai Cinema International Distribution.