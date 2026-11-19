(Adnkronos) –

Atp Finals a rischio. Così come la partecipazione alla Coppa Davis con la Spagna. Non c’è pace per Carlos Alcaraz, che ha accusato nuovi problemi fisici a Torino. Oggi, giovedì 19 novembre, il fuoriclasse spagnolo si sottoporrà a una risonanza magnetica per capire come procedere con il fastidio alla coscia sinistra accusato nel match vinto contro Daniil Medvedev. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Marca, che spiega come il numero 3 del ranking Atp voglia evitare rischi per la situazione del bicipite femorale, soprattutto in vista del 2027.

Cos’è successo ad Alcaraz? Ieri, il numero 3 del ranking Atp si era fermato nel corso del terzo game del secondo set contro Medvedev, per un problema alla coscia sinistra. Qualche smorfia di dolore per lui, che dopo l’intervento del fisioterapista e un’altra vistosa fasciatura (che si aggiunge a quella al ginocchio destro) era tornato in campo cercando di accorciare fin da subito gli scambi. “Come mi sento e cos’è successo alla coscia? Beh, la sento un po’. Non voglio mentire. Stavo giocando benissimo e all’improvviso ho avvertito un piccolo problema al bicipite femorale” le sue parole a fine match.

Poi, l’aggiunta: “Sono però riuscito a giocare bene da quel momento fino alla fine della partita. Ero concentrato su altre cose e cercavo di rimanere rilassato, di muovermi senza essere troppo aggressivo, diciamo così. In questo momento, mi sento bene”. Saranno importanti i prossimi giorni: “Vedremo con il mio team e con il mio fisioterapista, ma penso che il resto della giornata e domani saranno giorni davvero importanti per me”.

Cosa succede adesso alle Atp Finals? Le condizioni di Alcaraz preoccupano e, intanto, si scalda Alex De Minaur, la prima riserva a Torino. Flavio Cobolli non ha però speranze di qualificazione alle semifinale, dopo aver perso i due match con i ‘maestri’ che si giocheranno il passaggio del turno, Tiafoe e Medvedev.