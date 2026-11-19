(Adnkronos) –

Dalla minaccia cyber agli allarmi bomba. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, durante l’informativa sugli allarmi bomba negli istituti scolastici e sugli attacchi hacker nella grande distribuzione alimentare, in corso oggi alla Camera, ha sottolineato le differenze tra le due tipologie di minaccia: “La differenza fondamentale tra la vera e propria minaccia cyber, che avviene attraverso attacchi da parte di hacker con l’intrusione in sistemi informatici complessi, e gli allarmi bomba, diffusi tramite semplice invio di mail anche in modo massivo” è rappresentata dalle “diverse modalità di azione” che, tuttavia, “potrebbero essere accomunate da un unico obiettivo che è quello di destabilizzare, alterare il normale svolgimento della vita quotidiana, sovraccaricare gli apparati dello Stato e colpire la credibilità delle istituzioni”.

“L’unico vero attacco – ha spiegato Piantedosi – cibernetico strutturato, registratosi il 2 novembre, ha riguardato i sistemi di refrigerazione della distribuzione alimentare. I sistemi di refrigerazione della distribuzione al dettaglio hanno la caratteristica di essere esterni al perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, vale a dire quell’ambito normativo e operativo entro il quale sono collocate le strutture che sono oggetto di controllo e monitoraggio costante e stringente, ossia la pubblica amministrazione e le infrastrutture critiche pubbliche e private. Ciò nonostante, il nostro sistema di prevenzione ha dimostrato capacità di reazione ed efficacia: grazie all’allerta tempestiva che era stata diramata dall’Agenzia per la Cyber-sicurezza Nazionale (ACN), nel nostro Paese sono state coinvolte poche decine di punti vendita, a fronte degli oltre 700 colpiti in Francia”. “Allo stato -ha continuato- le informazioni tecniche disponibili permettono di individuare la causa principale in una non adeguata protezione degli accessi ai sistemi di gestione dei dispositivi colpiti dall’attacco che, in Italia, è stato limitato solo a poche decine di dispositivi che utilizzavano un particolare software di protezione prodotto e fornito da una specifica azienda straniera rilevatosi non adeguato.

Mentre, sottolinea il ministro, negli episodi che hanno riguardato le scuole, “l’intervento immediato e capillare delle forze di polizia e dei nuclei artificieri su tutto il territorio ha permesso di verificare ogni singola segnalazione, confermandone l’assoluta infondatezza. Non si è mai verificato alcun pericolo materiale, né alcun rischio concreto per l’incolumità dei nostri ragazzi”. Di fronte a chi tenta di insinuare il dubbio, di spezzare la fiducia tra cittadini e Stato o di colpire simbolicamente le nostre scuole (il luogo stesso in cui cresce il futuro della Repubblica) non dovrebbero esistere divisioni di parte, al netto delle legittime critiche”, aggiunge Piantedosi sottolineando: “La tutela della sicurezza nazionale, la serenità dei cittadini e delle nostre famiglie e la difesa della nostra democrazia costituiscono un patrimonio comune che appartiene a tutti noi”.

E in merito alla diffusione sul dark web di presunti archivi riconducibili alla Direzione investigativa antimafia, Piantedosi rassicura “i primi accertamenti tecnici escludono categoricamente la sottrazione di dati riservati o classificati ovvero di atti d’indagine, trattandosi nel caso di specie di dati in gran parte già pubblici”.

“Gli attacchi rilevati e gestiti dal Centro nazionale anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, dall’inizio dell’anno al 31 ottobre sono stati 7.261, con un calo del 9 per cento rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, in cui erano stati 7.981, mentre le persone indagate nel corrente anno sono state 129 a fronte delle 118 del 2025”.

“È già stato pubblicato il bando per l’assunzione di 300 nuovi ispettori informatici per la Polizia di Stato e abbiamo destinato una quota dei nostri Fondi di sviluppo e coesione all’obiettivo di garantire la sicurezza dei sistemi e la digitalizzazione dei processi del Viminale”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante l’informativa alla Camera, aggiungendo: “la pubblicazione del bando smentisce, con la concretezza dei fatti, la fantasiosa, quanto infondata tesi, circolata nei giorni scorsi, secondo cui avrei sostenuto l’impossibilità o l’inopportunità per lo Stato di assumere hacker ed esperti informatici per rafforzare la cybersicurezza”.

Sul piano degli investimenti nella cybersicurezza, aggiunge Piantedosi, “sottolineo che nella Legge di bilancio per il 2027, la dotazione registra un aumento complessivo di circa 96 milioni di euro, passando da circa 203 milioni del 2026 a circa 299 del 2027. Voglio anche evidenziare che gli investimenti in questo settore sono spesso alimentati non solo con fondi ad hoc, ma anche attraverso linee di finanziamento ordinarie”.

“Continueremo a vigilare con la massima attenzione, aggiornando i nostri strumenti di difesa civile e mantenendo costante il raccordo con il Parlamento, nella certezza che la coesione nazionale sia il primo e più efficace argine contro ogni tentativo di destabilizzazione”, aggiunge Piantedosi.

“È importante sottolineare – aggiunge il ministro – che la dimensione digitale è quella in cui già ora, e sempre di più in futuro, si proiettano aspetti rilevanti della vita individuale e sociale, soprattutto dei nostri giovani che trasferiscono in quella dimensione interessi, attenzioni e luoghi di incontro e di svolgimento della loro attività. Sulla dimensione digitale, quindi, si trasferiscono sempre più gli eventi e le situazioni che potranno incidere sulla tenuta dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini”.

Piantedosi richiama la necessità di ottenere una risposta europea: “C’è piena consapevolezza, anche a livello europeo che è necessaria una risposta comune. Queste minacce attraversano i confini nazionali e nessun Paese può pensare di affrontarle isolatamente”. “Esistono – sottolinea- già strumenti di cooperazione che vanno ulteriormente rafforzati, soprattutto nello scambio tempestivo delle informazioni, nella prevenzione e nelle attività investigative. Hanno già avuto luogo le prime riunioni a livello internazionale delle reti degli organismi nazionali attivi su questi temi”. Proprio su questo fronte, assicura, “l’azione dell’Italia si muove in piena sinergia a livello europeo e bilaterale”.