ROMA (ITALPRESS) – Giannis Antetokounmpo supera il suo passato e trascina i Miami Heat alla sesta vittoria consecutiva in questa regular season Nba, battendo i Milwaukee Bucks per 137-130. Nel primo confronto con la sua ex squadra, il greco va vicino alla tripla doppia con 27 punti, 14 rimbalzi e nove assist. Bam Adebayo tocca quota 26, mentre Davion Mitchell sigla 24 punti. Per l’italiano Simone Fontecchio sei punti, cinque rimbalzi e un assist in 18 minuti, con 2/2 dall’arco. Si ferma invece a nove successi la serie dei Los Angeles Lakers, sconfitti in casa da Utah per 109-97. I Jazz si affidano ai 30 punti e dieci assist di Keyonte George e ai 19 di Ace Bailey. Non bastano a LA i 29 punti di Luka Doncic, che chiude con 10/28 dal campo. Philadelphia rimonta 17 punti a Orlando e si impone 121-116, nonostante le assenze di Tyrese Maxey e Jaylen Brown. Joel Embiid chiude a 26 punti, VJ Edgecombe a 24 e LeBron James a 22. Ai Magic non bastano i 27 di Franz Wagner. Denver recupera 17 lunghezze e piega Boston 105-101: Nikola Jokic firma 24 punti, otto rimbalzi e nove assist, mentre DeMar DeRozan segna nell’ultimo quarto 13 dei suoi 18 punti.

Ottavo successo esterno consecutivo, record di franchigia, per Memphis, che passa a Cleveland 124-121 con 26 punti di Cam Spencer, rendendo inutili i 34 di Donovan Mitchell. Golden State incassa il quarto ko di fila: Dallas vince 116-94 con 33 punti di Cooper Flagg. Will Richard è il migliore degli Warriors con 20 punti. Atlanta espugna Oklahoma City 117-112 con 28 punti di Onyeka Okongwu, nonostante i 34 di Shai Gilgeous-Alexander. Houston supera Indiana 119-104: 21 punti di Durant e 20 di Sheppard (sei triple), ma Sengun esce dopo un colpo al volto. Vincono anche Chicago (137-107 contro Brooklyn), Washington (103-99 contro Toronto), Detroit (122-109 contro New Orleans) e Phoenix (128-107 contro Sacramento).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).