(Adnkronos) –

Flavio Cobolli è amareggiato. E, palesandosi in conferenza stampa dopo l’eliminazione alle Atp Finals, non lo nasconde: “Sono molto deluso, è la partita più triste della mia carriera”. L’azzurro non ci gira intorno e si emoziona dopo il ko con Frances Tiafoe a Torino. Facendo venir fuori tutta l’emotività di un ragazzo che ha dato tutto in tutta la stagione per raggiungere l’obiettivo: “Giocare in Italia è difficile, ma è anche un grande sogno. Oggi mi dispiace pure per il pubblico, che mi ha sempre supportato”.

Qualche lacrima, in conferenza stampa, viene giù. Anche se la delusione si piazza accanto alla consapevolezza di quanto fatto in un’annata memorabile, con la prima finale Slam della carriera conquistata al Roland Garros: “Quello che ho fatto fin qui mi rende orgoglioso. Non pensavo di arrivare a Torino, così come non ci pensava il mio team. So di avere tanti margini di miglioramento e questo mi rende ancora più felice, anche se oggi non riesco proprio a dimostrarlo”.

L’azzurro ha portato poi lo sguardo alla prossima settimana: “La Coppa Davis non è a rischio. Devo solo ritrovare la forma, mi sono fatto male in un punto fastidioso, quindi sono stato fuori un po’ più di quanto mi aspettassi. Ci sto mettendo un po’ a rientrare come vorrei, però mi sento bene. Mi manca solo un po’ di agilità”. E ancora: “La mia partecipazione non è a rischio, questo è il momento della stagione che mi diverte di più. Mi mancano solo un po’ di minuti nelle gambe e a fine anno si fanno sentire”.

Poi, ecco la precisazione sul prossimo match contro Alcaraz, inutile in ottica qualificazione: “La partita con Carlos è un’opportunità di rendere omaggio a questa stagione. L’ultima sfida dell’anno sarà contro di lui ed è la cosa più bella, un regalo bellissimo, spero di dargli fastidio. Voglio fare una grande performance”. Per salutare Torino e abbracciare la squadra azzurra con una nuova carica.