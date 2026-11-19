(Adnkronos) – Alexander Zverev torna in campo. Oggi, giovedì 19 novembre, il tedesco affronta Arthur Fils nel secondo match di giornata del gruppo intitolato a John McEnroe alle Atp Finals 2026. Il numero uno del mondo, già sicuro della qualificazione alla semifinale ha esordito con un successo in due set sullo spagnolo Rafael Jodar per poi superare, sempre in due parziali lo statunitense Ben Shelton, mentre il francese ha perso con Shelton per poi vincere in rimonta su Jodar. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in diretta tv e streaming.

Il match di oggi tra Alexander Zverev e Arthur Fils alle Atp Finals inizierà non prima delle 20:30. Il bilancio tra i due giocatori vede il tedesco in vantaggio per 5-2. Un solo precedente in questa stagione ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells vinto da Zverev per 6-2, 6-3.

La sfida tra Zverev e Fils sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in chiaro su Italia1 e in streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity e Tennis TV.