TORINO (ITALPRESS) – Ben Shelton conquista la seconda vittoria in queste Atp Finals, battendo lo spagnolo Rafael Jodar (numero 10 del ranking) in due set per 7-6(8) 7-5 in due ore e sei minuti di gioco nel terzo e ultimo turno del round robin. Lo statunitense (4 Atp) è ora più vicino al passaggio in semifinale, ma dovrà sperare che Arthur Fils non batta due set a zero Alexander Zverev nella sfida di stasera.

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