Roma, 19 nov. (askanews) – “I risultati dello Srep 2026 dimostrano che il settore bancario dell’area dell’euro continua a essere sostanzialmente resiliente. Il punteggio medio rimane stabile, così come i requisiti patrimoniali. Il settore è ben capitalizzato, liquido e redditizio. Le banche restituiscono circa la metà di questi utili agli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni proprie. Malgrado i rischi geopolitici che si sono già manifestati, la qualità degli attivi bancari ha evidenziato finora un lieve deterioramento”. Lo ha affermato Claudia Buch, presidente del Consiglio di vigilanza bancaria della Bce, aprendo la conferenza stampa sui risultati della procedura Srep di quest’anno e sulle priorità di vigilanza per il periodo 2027-2029.

“Ma resilienza non significa immunità. Le banche restano vulnerabili agli accresciuti rischi per la stabilità finanziaria che la Bce ha messo in luce ieri nella Financial Stability Review. Salvaguardare la capacità di tenuta delle banche – ha sottolineato – è quindi essenziale”. (fonte immagine: ECB 2026).