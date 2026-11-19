CATANZARO (ITALPRESS) – Il Dipartimento Agricoltura apre al dialogo con la Repubblica Democratica del Congo per costruire una collaborazione strategica. Al centro il trasferimento di competenze, lo sviluppo agricolo e lo scambio commerciale. La Calabria guarda all’Africa e si candida a diventare un punto di riferimento per nuove relazioni economiche e commerciali tra l’Europa e la Repubblica Democratica del Congo. È questo il tema dell’incontro che si è svolto alla Cittadella regionale di Catanzaro, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, di Peter Kasongo Batusse, consigliere della Presidenza della Repubblica Democratica del Congo per la pianificazione agricola, e del presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio. Al centro del confronto la possibilità di avviare una collaborazione strutturata tra la Calabria e il Paese africano, che guarda con rinnovato interesse all’Italia e alla Calabria per la costruzione di nuove relazioni internazionali e partnership socioeconomiche. La Repubblica Democratica del Congo rappresenta un interlocutore di grande rilevanza strategica: un territorio vastissimo, con una popolazione di oltre 100 milioni di abitanti, enormi potenzialità agricole e una straordinaria disponibilità di materie prime, a partire dal cobalto e dal rame, fondamentali anche per le moderne filiere tecnologiche.

Proprio il settore agricolo potrebbe rappresentare uno dei principali terreni di collaborazione. Da una parte, il trasferimento di competenze, tecnologie, esperienze e know-how; dall’altra, le grandi potenzialità produttive del Congo e la possibilità di costruire nuovi canali di scambio commerciale. Un’opportunità che potrebbe riguardare anche il sistema agroalimentare calabrese, con la possibilità di aprire nuovi sbocchi per le produzioni regionali in un mercato dalle dimensioni e dalle prospettive particolarmente interessanti. In questo scenario, la Calabria può svolgere un ruolo importante grazie alla propria posizione strategica nel Mediterraneo, alla vocazione agricola e alla presenza di un sistema imprenditoriale che può contribuire concretamente alla costruzione di rapporti economici duraturi. In questa direzione si inserisce anche il coinvolgimento di Confindustria Reggio Calabria.

L’incontro rappresenta un primo passaggio di un percorso che potrà svilupparsi nei prossimi giorni attraverso ulteriori interlocuzioni istituzionali tra il Ministero dello Sviluppo economico congolese e il Ministero degli Affari esteri italiano. Tra le prospettive emerse, la definizione di una lettera d’intenti o di un memorandum of understanding tra la Repubblica Democratica del Congo e la Regione Calabria, per individuare ambiti concreti di cooperazione. L’obiettivo è trasformare il dialogo istituzionale in opportunità per le imprese, rafforzando la presenza internazionale della Calabria e creando nuove prospettive di crescita, investimento e sviluppo per entrambi i territori.

– foto ufficio stampa Regione Calabria –

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