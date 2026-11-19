(Adnkronos) –

L’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, viene sentito in Procura a Pavia come testimone nell’inchiesta sui pagamenti della famiglia dell’indagato in relazione all’archiviazione ‘lampo’ del 2017. Il legale ha sempre ammesso di aver preso soldi in nero per lavorare al fascicolo sul trentottenne, oggi nuovamente accusato del delitto di Chiara Poggi.

A chi gli chiede se quei soldi possano essere stati usati per altri scopi, cioè per facilitare l’archiviazione, replica “ma va, è una barzelletta”. E a chi si attende novità, frena: “Io non ho intenzione di dire niente, dirò al pm che ho urgenti adempimenti professionali e di fare in fretta”. Quanto alla consulenza Linarello prodotta dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto di Garlasco, che sarebbe stata subito nelle mani dei legali di Sempio, Lovati risponde: “Io sono andato a cercarmi e l’ho trovata la consulenza Linarello, non l’ho ricevuta”.