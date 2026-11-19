Roma, 19 nov. (askanews) -“Maria Grazia Cutuli era in Afghanistan per raccontare la fuga dei talebani e le conseguenze dell’attacco militare statunitense.Nelle sue corrispondenze c’era sempre una grande attenzione alle persone: la condizione delle donne, le sofferenze dei bambini, le povertà estreme e le speranze.I suoi scritti, riletti oggi in un contesto afghano così mutato, sono un appello alla riflessione e alla responsabilità per l’intera comunità internazionale. La figura di Maria Grazia Cutuli richiama il valore della libertà dell’informazione per l’affermazione dei diritti e della dignità di ogni persona”. Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’anniversario dell’omicidio in Afghanistan della giornalista italiana del Corriere della Sera.

“Era impegnata a conoscere e raccontare i fatti Maria Grazia Cutuli quando, venticinque anni or sono – ricorda Mattarella- venne uccisa sulla strada da Surobi a Kabul insieme ad altri tre giornalisti, Julio Fuentes, spagnolo, Harry Burton australiano e Azizullah Haidari, afghano.La testimonianza dei giornalisti nelle zone di guerra, testimoni di verità, viene avversata, oggi come allora, e vista come un pericolo per quanti sono nemici della libertà e della pace”.

“La commozione per il ricordo di Maria Grazia Cutuli rafforza la vicinanza ai suoi familiari e ai suoi colleghi del Corriere della Sera, dove la giovane inviata era già una firma apprezzata e autorevole per i suoi reportage.Proprio il giorno del suo assassinio il Corriere pubblicava il suo ultimo servizio: tracce di gas nervino in una base abbandonata da gruppi di Al-Qaida”, ha affermato ancora il capo dello Stato.

Roma, 19 novembre 2026