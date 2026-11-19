MILANO (ITALPRESS) – Arriva nelle sale cinematografiche dal 26 novembre “La notte delle fragole”, la nuova commedia diretta da Alessandro Genovesi e prodotta da Medusa Film. Il film vede protagonisti Ficarra e Picone, affiancati da un cast al femminile composto da Anna Foglietta, Vittoria Puccini e Giulia Fiume. Al centro della pellicola c’è il tema della famiglia allargata trattato con toni comici e leggeri. Picone interpreta un uomo che sposa l’ex moglie di Ficarra (Anna Foglietta), mantenendo un legame costante che si complica quando l’uomo, cacciato di casa dalla compagna, si trasferisce a vivere a casa loro. “E’ un film che gioca su alcune dinamiche di coppia,” hanno spiegato Ficarra e Picone all’Agenzia Italpress, raccontando il lavoro sul set: “E’ stato un incontro veramente magico, abbiamo lavorato molto sulla costruzione dei personaggi insieme al regista Alessandro Genovesi”. Sul ritorno a una regia esterna, il duo ha aggiunto: “E’ stato un incontro umano e professionale bellissimo. Abbiamo scritto il film insieme e poi lui ha diretto il film, penso che il suo contributo abbia portato veramente tanto”. Riflettendo sul tema principale della storia, Picone spiega: “Io mi sono innamorato della sua ex moglie e ci siamo sposati felicemente. Soltanto, piccolo particolare, Ficarra non è un ex marito dei migliori, perchè si comporta come se fosse ancora il marito, venendo a casa mia continuamente, rovinandomi le giornate e facendo tante altre cose”.

Ficarra ha scherzato sulle dinamiche tra i personaggi: “Io ho un bellissimo rapporto con la mia ex moglie che è Anna Foglietta e quindi frequento casa. E’ il classico esempio di famiglia allargata”.E alla domanda sul motivo del titolo del film, entrambi hanno commentato: “Non ve lo dicamo, venite al cinema per scoprirlo”.

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