Trento, 19 nov. (askanews) – PEFC Italia, ente promotore della gestione forestale sostenibile, festeggia i propri 25 anni. L’evento “Dalle radici al futuro” è stata l’occasione per ripercorrere il sentiero iniziato nel 2001 che oggi ha portato ad avere più di 1 milione di ettari di superficie certificata e l’ampliamento del raggio di azione con la gestione sostenibile del verde urbano e dei sistemi agroforestali.”25 anni fa non avevamo una legge sulle foreste e non avevamo un ufficio in un ministero che si occupasse di milioni e milioni di ettari di Italia. Le foreste sono aumentate, ma la politica ha fatto un percorso. PEFC ha giocato una sfida, ha vinto percorsi anticipando i cambiamenti. La gestione forestale sostenibile è entrata nel lessico comune come questione politica, economica, istituzionale e tanti territori hanno capito che gestire bene quelle superfici era una grande opportunità. La legge forestale dello Stato del 2018, alla quale abbiamo contribuito per la costruzione, ha aperto nuovi scenari in Europa: ha visto PEFC dire che quella gestione e quelle superfici certificate sono l’unico strumento per stare sul mercato. Le imprese che usano quel marchio, che non è soltanto un logo ma una certificazione di qualità, usano uno strumento per aumentare il valore dei prodotti, del legno, della carta e andare su mercati nuovi, creando una nuova efficacia di un sistema forestale italiano che ha ancora tanto da dare” ha dichiarato Marco Bussone, Presidente di PEFC Italia.L’evento è stata anche l’occasione per guardare concretamente al futuro, come la certificazione dei servizi ecosistemici. L’obiettivo è valorizzare e rendere verificabili i benefici delle foreste che vanno oltre alla produzione di legno, come la funzione climatica, la tutela della biodiversità, la fruizione turistico-ricreativa e il benessere in foresta. “PEFC in questi 25 anni ha costruito competenza, affidabilità, credibilità. Ma la credibilità non è sufficiente: è importante pensare adesso, festeggiando questo grande traguardo, ma 25 anni sono un lungo percorso con molti risultati e dobbiamo pensare al futuro. L’investimento sul quale abbiamo lavorato negli ultimi anni sono i servizi ecosistemici perché bisogna lasciare alle nuove generazioni una terra che pensi alle cose e agli aspetti importanti, come il mantenimento del territorio, la biodiversità, l’acqua, che sarà l’oro del futuro, e che pensi a lavorare su una certificazione dei boschi e del legno che aiuti questo importante valore del futuro” ha aggiunto Catherine Tonin, Vicepresidente di PEFC Italia.PEFC festeggia venticinque anni di radici solide nel territorio italiano per continuare a far crescere, oggi più che mai, le foreste e l’economia del futuro.