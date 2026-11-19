Roma, 19 nov. (askanews) – “Oggi Corrado Augias se n’è andato. È morto in piedi come gli alberi, lavorando fino all’ultimo. Penso sia stato un suo desiderio profondo andarsene così, nel pieno della vita e dell’attività. L’ho conosciuto negli anni ’90 durante un importante convegno a Molfetta, quando lui non solo era giornalista ma anche europarlamentare. Si parlava di futuro e di giovani. Gli stessi temi che ho ritrovato quando mi invitava a ‘Quante storie’ a presentare i miei libri”: così il pedagogista e scrittore Daniele Novara ricorda Corrado Augias, scomparso all’età di 91 anni, definendolo “rappresentante dell’Italia migliore”.

“Ho un ricordo vivido della presentazione del libro ‘Cambiare la scuola si può’ dove io sostenevo che la lezione frontale era un metodo superato e antiquato e lui resisteva, contestandomi questa affermazione un po’ assolutistica e coinvolgendo i ragazzi che erano in studio. Ci fu una bellissima discussione, com’era nel suo stile. Due giorni dopo ritrovai, sulle pagine di Repubblica, un suo elogio alle mie idee e al modo in cui interpretavo la pedagogia”, ha ricordato.

“Oltre a vari messaggi e scambi testuali, l’ultima volta ci siamo visti al Salone del Libro di Torino nel maggio 2025. Ma anche quando non ci vedevamo la sua presenza era costante come uomo di cultura, rappresentante dell’Italia migliore, quella della democrazia. L’Italia civile, che non vuole arrendersi alla corruzione, alle banalità, ai luoghi comuni”, ha sottolineato.

“Nel 2022 gli chiesi ‘Corrado, ma ti ricordi la prima volta che ci siamo visti?’ e lui con molta immediatezza mi risponde: ‘Certo, Daniele, Molfetta 1996’. Sono rimasto esterrefatto, ma i suoi collaboratori mi dicevano che era assolutamente nella norma. Aveva una memoria ferrea. Non posso che rendere omaggio a una figura davvero straordinaria, un ‘grande vecchio’ che ci lascia e di cui sentiremo tantissimo la mancanza”, ha concluso Novara, invitando a leggere uno dei suoi ultimi libri, “La vita s’impara”, libro straordinario, una specie testamento vitale, culturale, “una delle tante opere che ci faranno aver nostalgia per sempre della sua figura. Grazie, Corrado”.