Roma, 19 nov. (askanews) – La magia del classico incontra l’intelligenza artificiale: “Lo Schiaccianoci” del Balletto di Roma torna in scena con un nuova visione che parla al presente e racconta un viaggio nell’adolescenza tra sogno, realtà e universo digitale. Un classico senza tempo che si trasforma per esplorare le inquietudini e le contraddizioni delle nuove generazioni, attraverso lo sguardo di Clara e il suo confronto con un mondo sempre più dominato dalla tecnologia. A fare da regista-manovratore dei sogni della bambina e della narrazione originale del balletto, sarà Tommaso Stanzani nel ruolo di Drosselmeyer.

Dopo dieci anni di assenza dai palcoscenici italiani, il Balletto di Roma torna in scena con il nuovo allestimento de “Lo Schiaccianoci”, con le coreografie originali di Mario Piazza, accanto alle nuove coreografie Urban di Martina Licciardo, scene e costumi di Giuseppina Maurizi e il nuovo creative concept di Luciano Carratoni.

Un vero e proprio cult della stagione natalizia nella Capitale, che in dieci anni consecutivi di programmazione, dal 2006 al 2016, ha raggiunto numeri record con 120.000 spettatori in 160 recite: la nuova versione vuole conservare l’originalità della rilettura contemporanea del Balletto di Roma e al tempo stesso, confrontarsi con le trasformazioni del presente.

Tradizionalmente ridotto a semplice fiaba natalizia, “Lo Schiaccianoci” del Balletto di Roma viene restituito alla sua dimensione più profonda, raccontando il percorso di crescita attraverso il cammino sinuoso dell’adolescenza. Se nell’edizione del 2006, firmata da Mario Piazza (coreografie) e Riccardo Reim (drammaturgia) il mezzo televisivo e lo zapping continuo di Clara rappresentavano l’invasione nella sua naturale crescita, il nuovo allestimento la proietta nell’immaginario tecnologico tra la scelta reale e virtuale, inquietudine e tranquillità. Attraverso il lavoro dell’AI Visual designer Alberto Sanseverino, la scena si trasforma in uno spazio ibrido in cui il mondo reale si fonde e si trasforma, ponendo al centro il tema dell’adolescenza e della dipendenza dai media digitali, vissuta come risorsa creativa ma anche come rischioso strumento di smarrimento.

Il ruolo centrale di Drosselmeyer affidato all’eclettico Tommaso Stanzani, sarà il fulcro dell’azione drammaturgica e la guida di Clara interpretata da Akira Thornton, che nel suo viaggio tra sogno e realtà sarà accompagnata da Alessio Di Traglia nel ruolo di Fritz/principe. Insieme ai protagonisti principali, i danzatori della Compagnia del Balletto di Roma daranno corpo a una partitura coreografica dinamica e innovativa capace di spaziare dal repertorio classico sulle punte al contemporaneo fino alle nuove coreografie di Martina Licciardo per la danza Urban/contaminata, espressione artistica delle nuove generazioni.

Lo spettacolo avrà la prima nazionale il 28 novembre (fino al 30 novembre) a Messina con l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele diretta dal Maestro Giuseppe Ratti; dal 17 al 20 dicembre sarà a Roma al Teatro Olimpico; 23 dicembre al Teatro Ebe Stignani di Imola, 27 dicembre Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro (VT), 1 gennaio 2027 al Teatro Comunale di Vicenza.