Roma, 19 nov. (askanews) – C’è la convinzione ferma da parte di Forza Italia di mantenere la contrarietà alla norma sugli e-book che ha spaccato la maggioranza al Senato oggi sul decreto scuola. In che maniera non è stato ancora deciso ma fonti azzurre non escludono la presentazione di un emendamento soppressivo o comunque di una proposta di modifica che attenui il peso per gli editori della norma voluta da Fdi e approvata in aula a Palazzo Madama senza i voti del partito guidato da Antonio Tajani: l’obbligo da parte delle case editrici di mettere a disposizione, a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla versione cartacea, una versione in formato elettronico dei libri scolastici e universitari.

Da lunedì 23 il provvedimento approda in seconda lettura alla Camera ma i tempi per l’esame sono strettissimi: va convertito in legge entro domenica 29 novembre che in tempi parlamentari significa avere il via libera giovedì 26 o al massimo venerdì 27. Domani alle 10 scadrà il termine per gli emendamenti in commissione Cultura a Montecitorio, lunedì inizieranno le votazioni ma con ogni probabilità il decreto andrà in aula senza mandato al relatore. Secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, il governo non ha ancora deciso se porre la questione di fiducia: molto dipenderà dalle mosse di Fi. Se gli azzurri decideranno di presentare un emendamento sugli e-book, diventerà più probabile un ricorso alla fiducia che a quel punto dovrebbe essere posta tra martedì sera e mercoledì mattina. Anche perché i tempi per modificare il testo – e quindi fare un terzo passaggio al Senato – non ci sono.

Il tema potrebbe trovare spazio anche nel vertice di questa sera tra i leader di maggioranza. Convocato sulla manovra, con tanti nodi ancora da sciogliere, non è escluso un passaggio sull’incidente avvenuto oggi in Senato.