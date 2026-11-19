Roma, 19 nov. (askanews) – La scuola, ancora la scuola, uno dei terreni più scivolosi per qualunque governo – basti pensare a quanto, nel 2015, si giocò il governo Renzi sulla riforma della “Buona scuola” -, lo è anche per il governo Meloni che sul Dl scuola, proprio a fine legislatura, va sotto in commissione Bilancio al Senato e proprio sull’emendamento sugli ebook scolastici scontati del 50%, particolarmente caro a Fratelli d’Italia, spinto e difeso come una “battaglia di civilità” dalla stessa Arianna Meloni. La maggioranza si spacca per il già annunciato “no” di Forza Italia alla norma che stamani il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, definito come “il vero dominus” dell’operazione dalle opposizioni, ha difeso come di “buon senso”, sostenendo di non capire come mai le opposizioni, soprattutto il Movimento Cinquestelle, la contrastino.

Nel merito, il terreno della discordia è l’emendamento Bucalo- Fallucchi che prevede l’obbligo da parte delle case editrici di mettere a disposizione, a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla versione cartacea, una versione in formato elettronico dei libri scolastici e universitari (scaricabili da un massimo di tre dispositivi). Alla fine il decreto Scuola, che scade a fine mese, passa – con 80 sì, 46 no e 1 astenuto – dopo una mattina di tensioni con l’opposizione che protesta anche per l’assenza in aula del ministro dell’Istruzione Valditara. E il presidente Ignazio La Russa risponde ironicamente: “Vabbè ora lo costringo…”. Quando si arriva al dunque arriva anche il leader della Lega Matteo Salvini, presente, dice “per votare il decreto scuola. Convintamente”.

In commissione Bilancio finisce con 12 no e 11 sì, in aula l’emendamento passa con 84 voti a favore, 76 contrari e 1 astenuto, ma sempre con la contrarietà degli azzurri e grazie ai due voti a favore di Azione di Carlo Calenda, mentre l’opposizione sconta l’assenza di otto senatori. E’ la capogruppo azzurra Stefania Craxi a spiegare, pur ribadendo il sostegno “leale” di FI, che sull’emendamento si è deciso di andare avanti, nonostante non ci fosse una quadra tra gli alleati. “Su questo emendamento, che si è voluto presentare nonostante non ci fosse un accordo di maggioranza, non siamo d’accordo e prendiamo atto del nuovo metodo introdotto”, punge.

Parole che scatenano le opposizioni, a cominciare da Matteo Renzi che la fa breve: “Al di là del merito, c’è un dato politico: FI ha dato la sfiducia al governo sul tema scuola. Con questo voto finisce la legislatura”. Per il capogruppo Dem Francesco Boccia “da dentro la maggioranza la senatrice Craxi denuncia i tagli per il diritto allo studio, è una cosa gravissima”. Gli fa eco Avs, con Peppe De Cristofaro: “La maggioranza è andata fragorosamente sotto in commissione, c’è una spaccatura evidente dentro la maggioranza, interrompiamo i lavori, ma facciamolo davvero: diamo la parola agli elettori”.

I Cinquestelle, con il capogruppo Luca Pirondini, avevano chiesto, già dopo la notizia del parere negativo della Bilancio – nell’emiciclo, a tutela degli equilibri del centrodestra, va in scena il balletto del relatore che si rimette al governo che si rimette all’aula -, di “ritirare questa porcheria di decreto”, rilanciando gli emendamenti, unitari, con cui Pd, M5s, Avs e Iv propongono, con coperture precise, che sia lo Stato a garantire la gratuità dei libri di testo. Ma sono stati bocciati. In aula, a un certo punto, compaiono anche i cartelli con scritto, all’indirizzo del governo, “Dimissioni”, mentre alcuni senatori e senatrici Dem espongono ed indossano le magliette con la scritta “qui nessun* è stranier*”.

Ettore Licheri (M5s), intanto, si scaglia contro il tetto agli studenti stranieri per classe, in vigore dall’anno scolastico 2027-2028, denunciando “la furia ideologica fascista che nega il principio che il primo luogo in cui si realizza l’integrazione sia la scuola, voi la state portando ad essere un luogo di discriminazione”. Oltre che il provvedimento le opposizioni criticano più volte anche la performace del presidente La Russa.

“Ma che modo è questo di condurre l’aula?” sbotta a un certo punto il cinquestelle Bruno Marton mentre, in precedenza, il collega di partito Licheri aveva urlato “Presidente, rispetti le opinioni delle opposizioni” e la senatrice Dem Cecilia D’Elia aveva tratto la conclusione: “Presidente, lei è strutturalmente autoritario”. “Questo è il modo del regolamento” risponde a tutti La Russa, rivendicando di aver concesso alle opposizioni tempi supplementari per esprimersi.