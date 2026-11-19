ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 82 anni, il giornalista Piero Vigorelli, storico volto della televisione italiana.

Nato a Zugo, in Svizzera, il 15 giugno 1944, inizia la propria carriera giornalistica negli anni Settanta. Dopo le prime esperienze nelle redazioni dei settimanali L’Opinione e Tempo illustrato, nel 1974 approda al quotidiano Il Messaggero.

Per quindici anni lavora come cronista, giornalista parlamentare e inviato speciale, occupandosi di politica e attualità.

Nel 1989 il passaggio alla televisione, con l’ingresso in Rai, segna una nuova e importante stagione professionale.

Conduce Detto tra noi, trasmissione ideata e condotta su Rai 2, successivamente conosciuta come La cronaca in diretta.

Dal 1994 al 1996 Vigorelli è direttore della Testata giornalistica regionale della Rai, contribuendo allo sviluppo dell’informazione regionale e introducendo nuove modalità di comunicazione con il pubblico.

Nel 1997 passa a Mediaset, dove ricopre incarichi di responsabilità a Videonews e al Tg5. Tra le trasmissioni che portavano la sua firma anche Miracoli, dedicata a testimonianze di fede, guarigioni e fenomeni religiosi.

Nel maggio 2012, per cinque anni, è eletto Sindaco del Comune di Ponza.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).