ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Saranno Philippe Diallo e Kohzo Tashima a sfidare Gianni Infantino per la presidenza della Fifa. Da Zurigo hanno ufficializzato le tre candidature pervenute in vista del Congresso elettivo che si terrà a Rabat, in Marocco, il prossimo 18 marzo. Non c’è invece l’ex calciatore svizzero Ramon Vega che nei mesi scorsi aveva annunciato l’intenzione di farsi avanti. Le candidature, si legge in una nota della Fifa, sono state trasmesse ora alla Commissione elettorale, che dovrà esaminarle e deliberare sull’ammissione dei candidati entro il 18 febbraio. Infantino, – in carica dal 2016 e a caccia del quarto mandato, il terzo integrale visto che inizialmente portò a termine quello di Blatter – rimane il grande favorito: dalla sua ha il sostegno annunciato di Africa, Asia e Sudamerica e per vincere gli bastano 106 voti. Diallo, presidente della Federcalcio francese, è invece il candidato presentato dalla Uefa, diventata il primo oppositore di Infantino dopo il caso legato al progetto FFE, mentre Tashima è portato dalla Federcalcio giapponese – di cui è il presidente onorario – e proverà a intercettare quelle Federazioni che all’interno dell’AFC, la Confederazione asiatica, non hanno digerito il cambio di posizione su Infantino, contestato e ora appoggiato.

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