Milano, 18 nov. (askanews) – Formazione, orientamento e lavoro si incontrano a Milano per la quindicesima edizione di Expo Training. All’Allianz MiCo, 15mila iscritti e 5mila colloqui nella prima giornata: un confronto diretto tra giovani, aziende, istituzioni e mondo della formazione, in un mercato del lavoro sempre più condizionato dall’innovazione e dall’Intelligenza Artificiale.Il punto di partenza è il rapporto tra formazione e occupazione: le competenze richieste dalle imprese cambiano rapidamente e orientare i giovani nelle scelte diventa sempre più importante.”Siamo giunti alla quindicesima edizione di Expo Training, la fiera dell’orientamento e del lavoro. Questa edizione si contraddistingue per tre ragioni: primo, perché per la prima volta in Italia andiamo a svolgere 10.000 colloqui di lavoro in due giorni; secondo, perché sono previsti ben 160 workshop di orientamento su una superficie di 40.000 metri quadrati; e infine per l’affluenza, visto che ci stiamo aspettando – anzi, a questo punto siamo già a metà – 30.000 visitatori. Quando nel 2011 iniziai a fare Expo Training, era una cattedrale nel deserto, perché ovviamente eravamo precursori. Oggi, alla quindicesima edizione, questa è diventata la grande piazza del lavoro, della formazione e dell’orientamento” ha dichiarato Carlo Barberis, sociologo e presidente di Expo Training.Una sfida che riguarda anche le politiche per il lavoro. Ridurre il divario tra domanda e offerta significa puntare sull’apprendimento continuo, sull’aggiornamento delle competenze e su percorsi formativi sempre più vicini alle esigenze delle aziende.”Sono contentissimo, perché non mi aspettavo tantissima partecipazione di giovani. Ho visto tantissime persone avvicinarsi ai corpi armati e ai desk per il matching tra domanda e offerta. Vedere questi ragazzi che hanno sete e voglia di mettersi in gioco è una linfa vitale per quello che noi mettiamo quotidianamente in campo in Parlamento. È bello, davvero bello vedere così tanti giovani” ha aggiunto Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.E proprio il mondo delle imprese è chiamato a giocare un ruolo centrale: dal confronto con chi cerca occupazione alla selezione, fino alla capacità di individuare le professionalità necessarie per affrontare le nuove esigenze del mercato.”Questa quindicesima edizione sta registrando un successo incredibile e incrementale, e siamo davvero molto contenti di essere qui. Come sapete, in Italia abbiamo un problema di competenze che stiamo cercando di risolvere tutti insieme: più del 50% delle richieste che ci arrivano dai clienti fa fatica a essere coperta, malgrado la nostra rete di oltre 190 filiali su tutto il territorio nazionale. Per questo motivo, momenti del genere sono fondamentali per i ragazzi e per le aziende, offrendo uno spazio di incontro che spesso manca. Il lavoro c’è, i giovani ci sono e le competenze le stiamo costruendo insieme come sistema Paese; mancava proprio l’occasione per incontrarsi direttamente. E questi due giorni rappresentano il momento migliore per raggiungere un obiettivo altissimo: 10.000 colloqui, 160 workshop e oltre 120 aziende presenti” ha concluso Marco Valsecchi, Amministratore delegato di Synergie Italia.Novanta workshop e oltre 120 aziende presenti. Expo Training ha l’obiettivo di trasformare il dialogo tra formazione e imprese in nuove opportunità professionali.