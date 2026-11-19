(Adnkronos) –

Flash mob delle opposizioni nel cortile della Camera dei Deputati contro la mostra a Montecitorio che ricorda il centenario della nascita di Pino Rauti. Con cartelli con su scritto ”non è memoria, è revisionismo. No Rauti’, ‘La Camera non può celebrare Pino Rauti. Un antisemita’, una quarantina di deputati sono entrati nel cortile della Camera e hanno sostato per alcuni minuti. Tra i presenti Laura Boldrini, Chiara Braga e Nicola Fratoianni. “Mentre si approvava il ddl antisemitismo nel Palazzo si celebrava una figura che dall’antisemitismo non ha mai preso le distanze, quindi noi abbiamo protestato duramente, lo abbiamo fatto in Aula, con le dichiarazioni pubbliche e lo abbiamo voluto fare anche con questo flash mob -ha detto Boldrini-. E’ veramente uno sfregio alle istituzioni”. “Abbiamo voluto dimostrare ancora una volta la nostra contrarietà al fatto che dentro l’istituzione parlamentare venga ospitata una mostra e un convegno per celebrare la figura di Pino Rauti -ha sottolineato Braga all’Adnkronos-. Crediamo che questo sia contrario ai valori della nostra democrazia e della nostra Repubblica, che è fondata appunto sull’antifascismo”.

La polemica era esplosa martedì scorso, giorno dell’inaugurazione della mostra, intitolata ‘Pino Rauti. L’uomo, il politico e l’intellettuale’, allestita nel complesso di Vicolo Valdina per il centenario della nascita dello storico esponente del Msi, morto nel 2012. A sollevare le proteste del Pd erano state soprattutto le immagini esposte, tra cui fotografie di Mussolini, vessilli della Repubblica sociale italiana e croci celtiche. Dopo le prime reazioni, la Camera aveva chiesto agli organizzatori di rimuovere simboli e fotografie riconducibili, anche indirettamente, all’ideologia fascista. Una richiesta che ha portato anche a modifiche dei materiali audiovisivi. Alle critiche delle opposizioni e delle associazioni della memoria si è contrapposta la difesa dell’iniziativa da parte della maggioranza, che ha rivendicato il valore storico e documentale dell’esposizione. La mostra, realizzata con il patrocinio gratuito del ministero della Cultura, resterà aperta fino al 26 novembre.

