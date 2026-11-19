ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi a Roma l’evento “Giornata Mondiale del Diabete 2026”, realizzato con il contributo non condizionante di Novo Italia, MOVI e Roche Diagnostics.

L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle Istituzioni, società scientifiche, associazioni di pazienti e stakeholder del settore per approfondire due questioni strettamente connesse: la diagnosi precoce e la possibilità di accedere, senza disparità territoriali, ai percorsi di assistenza e alle tecnologie necessarie.

Il confronto ha posto al centro il passaggio dalla prevenzione all’assistenza. Individuare tempestivamente la patologia è solo il primo passo. Nei saluti istituzionali, l’Onorevole Ilenia Malavasi, Membro della XII Commissione della Camera dei Deputati, ha evidenziato: “La diagnosi precoce può cambiare il percorso dei pazienti con diabete di tipo 1 e delle loro famiglie. Il compito delle Istituzioni è creare le condizioni affinchè le opportunità di prevenzione e assistenza siano accessibili in ogni territorio. Il confronto con le società scientifiche e le associazioni aiuta a individuare gli ostacoli riscontrati nell’accesso ai servizi”. In merito, è stata discussa l’importanza dell’avvio del programma nazionale di screening pediatrico per il diabete di tipo 1 e la celiachia, previsto dalla Legge n. 130/2023. Il nodo è ora tradurre il quadro normativo in percorsi operativi nelle Regioni, dalla disponibilità degli esami diagnostici al monitoraggio e presa in cura dei bambini con esito positivo. Sul punto, la Senatrice Elena Murelli, Membro 10 a Commissione permanente del Senato della Repubblica, ha osservato: “Identificare precocemente il rischio di malattia significa poter intervenire tempestivamente, ridurre le complicanze nel caso di diabete di tipo 1, prevenire esordi drammatici come la chetoacidosi diabetica. Ma lo screening deve essere accompagnato da PDTA strutturati, un’adeguata informazione dei genitori e un collegamento efficace tra pediatri, medici di medicina generale, specialisti e centri diabetologici”.

Al tema dello screening per il diabete di tipo 1, si è affiancato quello della prevenzione del diabete di tipo 2, che richiede attenzione ai fattori di rischio e alle possibili complicanze nel tempo. In particolare, l’obesità pediatrica pone la necessità di interventi precoci e di una presa in carico capace di proseguire anche nelle fasi successive della crescita. Malgorzata Wasniewska, Presidente della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), ha sottolineato: “L’obesità in età pediatrica richiede una presa in carico tempestiva per ridurre il rischio che persista in età adulta e che si associ a diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. La priorità è intervenire precocemente sull’obesità pediatrica con diagnosi tempestiva, percorsi multidisciplinari e accesso equo alle cure, accompagnando il bambino e la famiglia nel tempo”.

Sulla continuità tra diagnosi precoce e presa in carico è intervenuta anche Raffaella Buzzetti, Presidente della Società Italiana di Diabetologia (SID): “La priorità è evitare che il passaggio dalla diabetologia pediatrica a quella dell’adulto interrompa il monitoraggio e le cure. Servono percorsi condivisi e un accompagnamento personalizzato dei giovani. Le società scientifiche possono sostenere l’attuazione dello screening attraverso formazione, protocolli comuni e indicatori che consentano di verificarne la copertura e la tempestività del follow-up. Parallelamente, la diagnosi precoce del diabete di tipo 2 deve tradursi in una gestione integrata della salute cardio-reno-metabolica, orientata alla prevenzione delle complicanze”.

Durante l’incontro è stato inoltre approfondito l’impiego dei dispositivi medici per il monitoraggio glicemico e, quando indicati, per la somministrazione di insulina. Accanto all’appropriatezza clinica e all’accesso precoce alle tecnologie, il confronto ha riguardato le diverse modalità di fornitura regionali e l’aggiornamento dei dispositivi. Anche le procedure di acquisto, infatti, incidono sulla possibilità di rendere disponibili soluzioni innovative senza compromettere la continuità assistenziale.

Sul tema dell’accesso alle tecnologie è intervenuto, con un indirizzo di saluto, Salvatore De Cosmo, Presidente dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD): “L’utilizzo delle tecnologie richiede certamente appropriatezza, educazione terapeutica, professionisti formati. Il bisogno clinico deve guidare l’accesso con opportunità omogenee su tutto il Paese”.

La giornata ha così messo in evidenza un filo conduttore tra i due panel, alle opportunità offerte dallo screening e dall’innovazione devono corrispondere percorsi di presa in carico accessibili, forniture adeguate e criteri omogenei tra i territori. Il dialogo tra Istituzioni, professionisti sanitari, associazioni e stakeholder resta essenziale per coniugare qualità e tempestività dell’assistenza e sicurezza e innovazione dei dispositivi medici.

– foto ufficio stampa Esperia Advocacy –

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