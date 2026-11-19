ROMA (ITALPRESS) – Dieci esemplari esclusivi, un’unica straordinaria interpretazione della sportività italiana. Il Museo Alfa Romeo di Arese è stato teatro di un incontro davvero speciale. Per la prima volta, spiega una nota, tutte e dieci le Giulia Quadrifoglio Luna Rossa sono state riunite prima di raggiungere i rispettivi proprietari. Un “momento simbolico, immortalato in un suggestivo servizio fotografico che celebra il completamento della produzione della serie limitata, già interamente venduta, e suggella un progetto capace di fondere l’anima sportiva di Alfa Romeo con l’eccellenza tecnologica e lo spirito competitivo di Luna Rossa”. Sviluppata all’interno dell’universo BOTTEGAFUORISERIE, il centro creativo che riunisce le eccellenze di Alfa Romeo e Maserati, Giulia Quadrifoglio Luna Rossa trova nel Museo di Arese il luogo ideale per celebrare il proprio legame con l’heritage del Brand. La location, infatti, fa parte de “La Storia”, una delle quattro anime di BOTTEGAFUORISERIE. Dunque, in questo scenario, dove sono custodite alcune delle creazioni più iconiche del Biscione, le dieci vetture testimoniano la capacità di Alfa Romeo di proiettare nel futuro una tradizione fatta di passione, ricerca tecnologica e autentica eccellenza italiana.

Presentata in anteprima mondiale al Salone dell’Automobile di Bruxelles nel gennaio 2026, Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è il primo prodotto della partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa, due icone italiane accomunate dalla ricerca delle massime prestazioni e da una visione dell’innovazione che nasce dalla competizione. Realizzata partendo dalla Giulia Quadrifoglio prodotta nello stabilimento di Cassino e successivamente trasformata attraverso un processo artigianale, questa serie limitata rappresenta la Quadrifoglio più estrema di sempre. A renderla straordinaria è soprattutto il sofisticato pacchetto aerodinamico in carbonio, ispirato alle tecnologie sviluppate nel mondo della vela ad alte prestazioni. Protagonista assoluta è la spettacolare ala posteriore a doppio profilo, che richiama i foil dell’AC75 Luna Rossa e contribuisce a generare fino a 140 kg di deportanza a 300 km/h, un valore cinque volte superiore rispetto alla versione di serie. Sotto il cofano batte l’iconico 2.9 V6 biturbo da 520 CV, espressione del DNA sportivo Alfa Romeo. Altrettanto distintivo è il linguaggio stilistico, ispirato all’imbarcazione Luna Rossa protagonista della 37ª Americàs Cup, dove la carrozzeria presenta una raffinata vernice cangiante dall’effetto metallico, impreziosita dalla caratteristica banda rossa laterale e da dettagli esclusivi. I dieci esemplari si differenziano anche per le specifiche configurazioni estetiche, con la possibilità di scegliere la livrea con o senza cofano e portellone posteriore neri, oltre ai cerchi in lega disponibili nelle varianti rosse o nere. A sottolineare ulteriormente l’esclusività di ciascuna vettura è la numerazione progressiva riportata sulla plancia, con la dicitura dedicata che identifica ogni singolo esemplare. L’abitacolo completa questa interpretazione della sportività italiana con materiali ricercati e dettagli direttamente ispirati al mondo della vela. Tra questi spiccano i sedili Sparco con rivestimenti e grafiche, che richiamano i dispositivi di galleggiamento utilizzati dall’equipaggio Luna Rossa, mentre la plancia integra un sottilissimo strato proveniente da una vela originale del team, trasformando ogni vettura in un autentico oggetto da collezione.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).