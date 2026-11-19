(Adnkronos) –

Da oggi, giovedì 19 novembre, si può finalmente giocare a GTA 6. Dopo 13 anni di attesa, è sbarcato in Italia il videogioco che segna un nuovo capitolo nella saga di Grand Theft Auto, diventato disponibile a partire dalla notte italiana. In molti si sono già preparati a una vera e propria full immersion, tanto che si è registrato un boom di ferie programmate proprio per quella oggi e per i giorni successivi. Ma come si può acquistare e scaricare il gioco?

Il nuovo capitolo di GTA è diventato disponibile a partire dalla mezzanotte del 19 novembre. Per ottenere il gioco è necessario averlo acquisto nei giorni scorsi e aver già avviato il pre-download sulla piattaforma di gioco, che sia PlayStation 5 o Xbox Series XS.

Dopo aver effettuato questi due passaggi si potrà avviare il gioco. Se invece non si fosse ancora acquistato il nuovo capitolo di GTA ed effettuato il pre-download, servirà diverso tempo prima di riuscire ad accedere al videogioco. GTA 6 richiede infatti parecchi giga, 210 soltanto per il gioco, per l’esattezza, e 212 per gli altri contenuti. Necessario quindi anche avere spazio a disposizione sul proprio dispositivo.

I prezzi del gioco dipendono dalla versione di GTA 6 che è stata acquistata. La versione Standard costa 79,99 euro, mentre quella Ultimate ne costa 99,99. In quest’ultima sono incluse, oltre al gioco, la collezione dei veicoli, armi e un abbigliamento premium. Se l’acquisto di GTA viene effettuato prima del 19 novembre, entrambe le edizioni includono l’abbonamento a GTA+, che si potrà riscattare entro il 31 marzo 2027 oltre al pacchetto Vintage Vice City. Il gioco si potrà acquistare sia negli store digitali che in quelli fisici.