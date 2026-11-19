(Adnkronos) – Girando per l’Inalpi Arena capita di imbattersi in loro. Qualcuno, addirittura, prima di gustarsi i match delle Atp Finals cerca di incrociarli per una foto ricordo da piazzare in cameretta. Sono i sosia di Jannik Sinner, John McEnroe e Bjorn Borg, i primi protagonisti fuori dal campo del Torneo dei Maestri. Da anni girano per i tornei Atp e fanno divertire il pubblico, sorprendono i campioni e portano un po’ di leggerezza tra un match e l’altro. Fabrizio Genovese, alias ‘fabriborg’, è il sosia di Bjorn Borg e il fondatore del progetto: “Io sono un tennista – racconta all’Adnkronos a due passi dalle tribune dell’Inalpi Arena – e quattordici anni fa mi inventai questa iniziativa quasi per caso, per promuovere il tennis. Senza Sinner e i successi degli azzurri, in Italia non era proprio il più considerato degli sport. Avevo qualche felpa, una parrucca e dei pantaloncini dell’armadio, così tirai fuori il primo travestimento insieme a un socio…”.

Da lì, ecco la crescita che li ha proiettati a Torino: “Iniziarono a invitarci in tv per le finali di Serie A, entrammo in campo a lanciare la monetina e diventammo virali. Cominciarono a chiamarci per interviste e ospitate varie in giro per l’Italia”. Nel 2013, poi, il grande palcoscenico degli Internazionali: “Riuscimmo a farci ingaggiare dall’organizzazione, in giro per il Foro Italico ci fermavano tutti. Il pubblico impazzì per noi. Anche i tennisti ci fermarono per un selfie portafortuna da girare alle famiglie. Tra questi Thomas Berdic, diventato poi numero 4 del mondo: “Ci chiamò, ricordo una mitica foto sulla siepe. Dopo l’incontro con noi è arrivato il suo best ranking Atp”.

Da Wimbledon agli Us Open, passando per l’Asia, il ‘BorgMcEnroe Legends Team’ è diventato pian piano una sorta di istituzione nel circuito e a Torino si è aggiunto a loro anche ‘Mister Atp. È l’influencer Pasquale Zonno, che attira l’attenzione con la sua giacca fluo tempestata di palline: “Ci ha agganciato sui social – precisano con una battuta – e adesso è il nostro manager”. Il dato insindacabile è che, quando i campioni li incontrano, non possono fare a meno di fermarsi: “Alcaraz è ormai diventato nostro amico. Pensi – sottolinea Andrea Meneghel, per tutti John McEnroe – a Tokyo lo abbiamo incontrato cinque volte. In una di queste andava di fretta e ci diede appuntamento fuori dal campo”. A fine partita. “Per salutarci e scambiare due chiacchiere con noi”. La cosa bella è che a Torino, nei giorni delle Finals, questi tennisti atipici sono finiti addirittura nell’angolo del fuoriclasse spagnolo: “Per una serie di fortunate coincidenze, ci siamo seduti proprio sopra al suo team. Le luci che di solito illuminano l’angolo dei giocatori hanno ripreso anche noi e il pubblico ci ha riempiti di applausi”. Diverse le gag di Sinner, come raccontato da Moreno Gomiero, il sosia di Jannik: “A Tokyo ho detto ad Alcaraz. ‘Carlos, ho il ginocchio fasciato ma mi sto riprendendo’. Lui ha sorriso e poi mi ha detto: “Sì, spero proprio che Jannik torni presto…”.

Gomiero precisa di essere entrato nel gruppo da poco: “Più o meno un anno fa, a Wimbledon. Mi hanno scelto per l’altezza. Poi, con la parrucca giusta e una rasata alla barba, mi son detto: ‘Sai che un po’ gli somiglio per davvero?’ “. A Torino è stato lui a riscuotere il successo maggiore: “Quando Jannik non è nei paraggi, mi capita di finire sotto i riflettori più del solito con la mia fasciatura al ginocchio. Qualcuno pensa: ‘Ma è davvero lui?’. Poi mi guarda meglio, capisce il gioco e scoppia a ridere. I più giovani si avvicinano perché riconoscono Sinner, mentre chi ha vissuto gli anni di Borg e McEnroe ammira il look impeccabile dei nostri Bjorn e John, che non sbagliano nemmeno i calzettoni”. Proprio l’obiettivo del Legends Team: “Mettere insieme generazioni diverse attorno alla stessa passione per il tennis”.

Nel loro palmares c’è anche un selfie con Sinner: “Jannik ci conosce, sa che esistiamo – sorridono -. Qualche mese fa, a Cortina incontrammo il maresciallo di Sesto Pusteria e gli mandò una nostra foto. Noi lo avevamo già incrociato agli Us Open, diciamo che non nascose la perplessità”. In quell’occasione mancava il suo sosia. “Di sicuro, l’occasione ricapiterà. Aspettiamo solo il suo ritorno in campo”.

Tra un torneo e l’altro, le Legends si divertono grazie al grande amore per il tennis. Il punto di contatto che tiene insieme il simpatico gruppo di trevigiani: “Ogni mese, tra un torneo e l’altro, viviamo qualche giorno da star e per noi è un orgoglio”. Anche perché poi la loro vita scorre attraverso lavori normali. ‘Borg’ fa l’account manager e ‘Sinner’ è un’imprenditore, si occupa di impianti di climatizzazione. “Chi se la spassa davvero è lui – dicono indicando ‘McEnroe’ –. Andrea è un ex imprenditore e oggi si diverte alla grande con questa nuova occupazione”. Il bello di avere una passione.