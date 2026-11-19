(Adnkronos) – Da Ballando con le stelle, passando dal Tg1 fino allo studio di ‘Tale e quale Show’. Ormai, il profumo-gate di Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso è sotto gli occhi di tutti e nella puntata del talent show andata in onda ieri, mercoledì 18 novembre, Cristiano Malgioglio ha replicato ironicamente la scenetta che si è consumata tra i due giurati dietro il bancone di Ballando con le stelle.

“Vuoi un po’ di profumo che te lo spruzzo? Sai perché? Perché adoro il profumo, siccome sento un profumo bellissimo che hai addosso, vorrei che tu sentissi anche il mio”, ha detto Cristiano Malgioglio ad Alessandro Siani tra una esibizione e l’altra. Il riferimento è stato colto immediatamente dal pubblico presente in studio ed è stato accolto da grasse risate. “Mi fido, ho le narici sviluppate”, ha replicato Siani rifiutando l’invito del giurato.

A interrompere la scenetta è stato Carlo Conti: “Andiamo avanti, che c’è Porta a Porta dopo”, ha detto il conduttore per accelerare i tempi, dando prima però il tempo a Salvatore Ficarra di concludere con una stoccata: “Farebbero di tutto per andare al Tg1”. Il riferimento del comico è all’intervento di Milly Carlucci, prima, e Barbara d’Urso, dopo, al Tg1 che sono intervenute sulla polemica creando ulteriori scenari destinati a tornare come tema centrale nella prossima puntata di Ballando con le stelle.