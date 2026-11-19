Milano, 18 nov. (askanews) – In una fase di incertezza per il settore vitivinicolo, l’innovazione tecnologica può rappresentare una leva strategica per affrontare le sfide del mercato, migliorare l’efficienza produttiva e aprire nuove opportunità. A Simei Albano Vason, alla guida di VasonGroup, fa il punto sulle trasformazioni in atto in un comparto, quello delle macchine da processo per il vino, che vale 2 miliardi di euro a livello globale.Ce ne parla Albano Vason, Managing Director di Vason Group: “In un momento come quello attuale, in cui il mercato sta attraversando una fase oggettiva di difficoltà, la tecnologia enologica può aiutare le cantine in diversi modi, consentendo loro di mantenere e sviluppare risultati importanti e raggiungere nuovi obiettivi. Come? Innanzitutto, attraverso l’innovazione è possibile realizzare prodotti e vini più stabili nel tempo, più sostenibili e, soprattutto, anche differenti rispetto a quelli tradizionali. Negli ultimi anni, per esempio, si parla molto di dealcolazione. Produrre vini dealcolati non è semplice, perché presentano criticità maggiori rispetto ai vini tradizionali che contengono alcol. Grazie alle tecnologie del Gruppo Vason siamo riusciti a ottenere prodotti che hanno registrato riscontri molto interessanti sul mercato”.