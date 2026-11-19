ROMA (ITALPRESS) – Trentacinque sacchi per oltre 100 kg di rifiuti raccolti da 70 volontari. Ecco i numeri della tappa di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s tenutasi oggi a Roma, che ha interessato la zona del quartiere Trieste. Una giornata, organizzata con il patrocinio del Municipio II, dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano.

A dare il via ai lavori Rosario Fabiano, Assessore all’Ambiente e allo Sport del Municipio II, insieme ad Alessandro Montalbano, Licenziatario McDonald’s.

All’attività di riqualificazione, che ha interessato Piazza Annibaliano, Viale Asmara e Viale Eritrea, hanno preso parte i dipendenti del ristorante McDonald’s sito proprio in Piazza Annibaliano, che ne hanno approfittato anche per rimuovere graffiti e scritte sui muri, grazie alla preziosa collaborazione dei volontari di Retake.

«Il Municipio II di Roma considera il dialogo con associazioni e attività produttive un elemento essenziale per la cura e il decoro del territorio. La collaborazione con realtà come il McDonald’s di piazza Annibaliano e Retake dimostra il valore della partecipazione e della sussidiarietà concreta. Le attività sane generano lavoro e favoriscono una socialità positiva, contribuendo alla vitalità dei quartieri. Un esempio virtuoso di attenzione condivisa ai luoghi e alle esigenze della comunità», ha dichiarato Rosario Fabiano, Assessore all’Ambiente e allo Sport del Municipio II di Roma.

«Sono profondamente orgoglioso di aver portato anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, “Insieme a te per l’ambiente” nel quartiere Trieste, coinvolgendo dipendenti, cittadini e Istituzioni in un’iniziativa che contribuisce concretamente alla cura degli spazi comuni. Come licenziatario McDonald’s, l’attenzione per il territorio in cui opero è da sempre al centro del mio lavoro e si traduce in un impegno costante che va oltre l’accoglienza nei ristoranti che ho il privilegio di gestire, attraverso attività e progetti sviluppati insieme alle Istituzioni e alla comunità locale per favorire il decoro e la sicurezza del quartiere. Giornate come questa dimostrano quanto sia importante fare squadra per generare un impatto positivo e duraturo per tutti», ha dichiarato Alessandro Montalbano, Licenziatario McDonald’s.

Giunta alla sesta edizione, “Insieme a te per l’ambiente” è l’iniziativa nazionale di McDonald’s nata, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Aperta a tutti i dipendenti e ai cittadini, ha visto nelle prime sei edizioni 750 giornate con circa 30.000 partecipanti per una stima di oltre 18 mila sacchi di rifiuti raccolti. Nella Capitale, l’iniziativa ha visto, fino ad oggi, la partecipazione di circa 3000 volontari in 120 tappe, per una stima di 400 sacchi di rifiuti raccolti.

Da tre anni, è partner dell’iniziativa anche Retake – fondazione non profit attiva nella tutela dell’ambiente e la cura dei beni comuni – con la quale McDonald’s ha siglato una collaborazione importante che vede le due realtà lavorare in sinergia in alcune tappe locali, proprio come quella di oggi.

Le giornate “Insieme a te per l’ambiente” si inseriscono nel più ampio percorso verso l’economia circolare, intrapreso dall’azienda ormai da diverso tempo, proprio a partire dai suoi ristoranti. Ne sono un esempio la graduale eliminazione della plastica monouso a favore di carta certificata e riciclabile, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per le corrette procedure di riciclo e le campagne di sensibilizzazione per la raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti.

Questa iniziativa è parte integrante di una strategia più ampia di sostenibilità che McDonald’s sta portando avanti all’interno dei territori in cui opera e che coinvolge l’intera filiera. Un legame reso possibile in particolar modo grazie al ruolo dei licenziatari, la cui costante capacità di ascolto del contesto si traduce in progetti costruiti a partire dai bisogni reali delle comunità locali.

-foto mec/Italpress-

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