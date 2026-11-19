(Adnkronos) – Non basta un Martini “agitato, non mescolato” per fare un grande James Bond. Serve anche un nemico memorabile, di quelli destinati a entrare nella storia del cinema. È successo con Goldfinger di Gert Frobe, Raoul Silva di Javier Bardem o Le Chiffre di Mads Mikkelsen. Ora che

Robert Pattinson

si prepara a vestire i panni di 007, resta da sciogliere uno dei nodi più intriganti del prossimo capitolo: chi sarà il nuovo villain? Da quando il nome dell’attore è stato associato a Bond, molti fan della saga ‘Twilight’ hanno subito fantasticato un incontro con Kristen Stewart. Più che nei panni di una Bond girl, però, l’attrice sarebbe una scelta interessante come villain. Le tensioni tra i due parlano chiaro. E ad ammetterlo – involontariamente – è stato proprio Pattinson all’Adnkronos. L’attore mesi fa aveva presentato a Roma il film ‘The Drama’ e alla domanda sui segnali d’allarme (le famigerate ‘red flags’) in una relazione, l’attore aveva risposto scherzando di evitare il segno zodiacale dell’Ariete. E sui social molti utenti hanno interpretato la frase come una frecciatina all’ex fidanzata Kristen Stewart, nata proprio sotto il segno dell’Ariete. Tra i nomi spunta Brad Pitt, che alla premiere di ‘Le nuove disavventure di Cliff Booth’ si è auto-candidato per interpretare il cattivo. Lui, come produttore con la sua Plan B, e Pattinson come attore, hanno già collaborato in ‘Mickey 17’ e ‘Civiltà perduta’. Dopo aver intrapreso una svolta più oscura nel prossimo ‘Dune: Parte tre’ di Denis Villeneuve, Timothée Chalamet potrebbe portare quell’energia anche nell’universo di Bond. Finora non ha mai interpretato un cattivo, quindi potrebbe sorprendere il pubblico vestendo i panni di un antagonista. Nel ‘toto-villain’ si fa anche il nome di Angelina Jolie. L’attrice ha già una formazione nell’azione, avendo interpretato in passato Lara Croft e la killer in ‘Mr. & Mrs. Smith’, e come cattiva, essendo stata il volto di Malefica (la villain della fiaba Disney ‘La bella addormentata nel bosco’).

Tra i fan della saga c’è chi sogna di rivedere sullo schermo Pierce Brosnan. Brosnan, infatti, è stato il quinto attore a interpretare l’agente segreto James Bond nella storica saga cinematografica, vestendo i panni di 007 in quattro film tra il 1995 e il 2002: ‘GoldenEye’, ‘Il domani non muore mai’, ‘Il mondo non basta’ e ‘La morte può attendere’. Quindi, Brosnan potrebbe tornare dall’altra parte della barricata come affascinante e pericoloso criminale. Ad avere il carisma e la freddezza necessari per tenere testa a Bond è anche l’attore Riz Ahmed, di recente al cinema in ‘Digger’ con Tom Cruise. Per anni indicato dalla stampa come possibile James Bond, Idris Elba potrebbe trovare il suo posto nella saga come antagonista. Dalla serie ‘The Wire’ a ‘Beasts of No Nation’, fino a ‘Hobbs & Shaw’, l’attore britannico ha già dimostrato di saper interpretare personaggi oscuri e magnetici. Se Pattinson ha conquistato molti sostenitori grazie a ‘Tenet’, anche Elizabeth Debicki meriterebbe attenzione. I due hanno già condiviso il set del thriller di Christopher Nolan e un nuovo confronto sullo schermo, stavolta da avversari, avrebbe un fascino particolare. L’attrice ha definito Pattinson “perfetto” per il ruolo di Bond. Dopo aver interpretato il giovane Magneto negli X-Men, una spia in ‘Black Bag’ e un assassino professionista in ‘The Killer’, Michael Fassbender potrebbe avere gli ingredienti necessari per vestire i panni di un super cattivo. Abituata a confrontarsi con Ethan Hunt (Tom Cruise) in alcuni film della saga di ‘Mission: Impossible’, Rebecca Ferguson potrebbe rappresentare una minaccia credibile per Bond. Tra ‘Silo’ e ‘Dune’, l’attrice si destreggia bene quando ha tra le mani intrighi, complotti e giochi di potere. Un villain disturbante e imprevedibile potrebbero regarlo al pubblico Walton Goggins (memorabile interprete di Boyd Crowder in ‘Justified’) e Barry Keoghan. Proprio quest’ultimo, in una vecchia intervista, ha dichiarato che preferirebbe interpretare il villain piuttosto che Bond. Da ‘Il sacrificio del cervo sacro’ a ‘Saltburn’, passando per ‘The Batman’ accanto a Pattinson, l’attore irlandese ha costruito una carriera all’insegna di personaggi spiazzanti.

La candidata all’Oscar per ‘Io sono ancora qui’, Fernanda Torres, ha confessato scherzosamente di sognare almeno una piccola parte in un film di Bond: quella della “segretaria del cattivo”. Ma l’attrice brasiliana potrebbe ambire a qualcosa di più, magari una potente magnate dei media capace di manipolare governi e opinione pubblica. Dopo il trionfo agli Oscar per ‘Oppenheimer’, Cillian Murphy potrebbe essere pronto per una nuova sfida. Dallo Spaventapasseri di ‘Batman Begins’ a Tommy Shelby di ‘Peaky Blinders’, ha ampiamente dimostrato di poter incarnare personaggi ambigui e inquietanti. Su questa linea si inserisce perfettamente anche Tilda Swinton: la sua aura enigmatica e magnetica le consentirebbe di dominare la scena anche senza pronunciare una parola. Infine, Jesse Plemons. Nel corso della sua carriera ha dato vita a personaggi memorabili, capaci di incutere timore senza mai alzare la voce. Un villain freddo, letale e imprevedibile rappresenterebbe probabilmente il suo contributo ideale all’universo di 007. I nomi in corsa per il ruolo del prossimo grande nemico di Bond non mancano e la partita è più aperta che mai. (di Lucrezia Leombruni)