ROMA (ITALPRESS) – Le associazioni della sanità privata accreditata e del comparto sociosanitario dichiarano lo stato di agitazione contro la riforma introdotta dal Governo Draghi con la legge n. 118 del 2022, che ha esteso al settore sanitario e sociosanitario un sistema di selezione periodica degli erogatori privati accreditati. Le organizzazioni sostengono l’emendamento presentato dalla maggioranza nell’ambito dell’esame del ddl annuale per il mercato e la concorrenza.

Il fronte comprende, tra gli altri, Conf Salute Healthcare, Uneba, Acop, ConfSalute Confcommercio, Aris, Anfas, Uripa, Agci, Fenascop, Uap, diverse sigle regionali di Aiop (tra cui Sicilia, Puglia, Calabria e Abruzzo) e le sezioni sanità di Confindustria in Sicilia, Puglia, Sardegna, Marche, Campania, Calabria e Lazio.

Secondo le stime delle organizzazioni, il comparto rappresentato conta almeno 17.000 strutture tra ospedali, cliniche, poliambulatori, Rsa, laboratori e centri diurni, circa 150.000 posti letto ospedalieri e residenziali e oltre 150 milioni di prestazioni l’anno.

Per le associazioni, la competizione periodica è “incompatibile con le peculiarità dell’assistenza sanitaria”. Ricordano che la direttiva europea 2006/123/CE (Bolkestein) esclude i servizi sanitari dal suo ambito di applicazione e che le gare nella sanità italiana derivano da una scelta legislativa nazionale, poi inserita nel percorso di attuazione degli impegni del Pnrr, non da un obbligo comunitario. Citano il confronto con Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Svezia, dove l’esclusione dalla direttiva non ha comportato un analogo modello di competizione periodica.

Tra i rischi indicati: instabilità degli erogatori, interruzione dei percorsi terapeutici, dumping sociale, concentrazione dell’offerta in pochi grandi gruppi sanitari e finanziari e “desertificazione sanitaria” dei territori meno remunerativi. I criteri premiali originari, basati su volumi, dimensioni e capacità economico-finanziaria, favorirebbero secondo le associazioni holding, fondi di private equity e piattaforme di acquisizione sovranazionali, a danno di piccole e medie imprese, cooperative sociali ed enti non profit, anche di ispirazione religiosa. Questi ultimi, sottolineano, gestiscono il 57% dei presìdi sociosanitari residenziali.

Le sigle segnalano anche il pericolo di accorpamenti e centralizzazioni con ridimensionamento dei presìdi nelle aree interne e montane, e di trasferimenti del personale verso sedi lontane. La tutela dell’occupazione, affermano, non può limitarsi al numero dei posti, ma deve includere distribuzione territoriale e condizioni di impiego.

L’emendamento presentato dalla maggioranza e sostenuto dalle associazioni sostituisce la prevalenza dei parametri quantitativi e dimensionali con criteri legati a qualità delle prestazioni, esiti clinico-assistenziali, appropriatezza, sicurezza dei pazienti, adeguatezza delle risorse professionali e radicamento territoriale. Le procedure a evidenza pubblica resterebbero per soddisfare nuovi fabbisogni assistenziali individuati dalla programmazione e per riassegnare prestazioni in caso di gravi inadempienze accertate, con continuità degli accordi per chi mantiene i requisiti di accreditamento.

“Non si tratta di abbassare gli standard, ma di innalzarli”, sostengono le associazioni, che respingono l’idea di un intervento a favore di singoli operatori: “Non un privilegio per pochi, ma una garanzia per i cittadini, per i lavoratori e per il pluralismo del sistema”.

Le organizzazioni chiedono a Governo e Parlamento di intervenire tempestivamente, riservandosi, in assenza di risposte, ulteriori iniziative di mobilitazione sul territorio nazionale “nel pieno rispetto dei diritti dei pazienti e della continuità delle cure”. Rivolgono inoltre un invito ai sindacati dei lavoratori a unirsi all’iniziativa a tutela di occupazione, condizioni di lavoro e stabilità territoriale delle sedi.

– foto di repertorio IPA Agency –

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