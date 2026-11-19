(Adnkronos) – “I farmaci biologici long-acting rappresentano una vera rivoluzione nel trattamento dell’asma grave e della poliposi nasale perché favoriscono una migliore adesione alla terapia e rendono la vita del paziente meno dipendente da somministrazioni continue”. Lo ha detto Simona Loizzo, componente della XII Commissione Affari sociali della Camera, intervenendo oggi a Roma al convegno istituzionale ‘L’innovazione terapeutica per la longevità e l’invecchiamento in salute’, organizzato da Fondazione Longevitas con il contributo non condizionato di Gsk.

“L’asma incontrollata rende difficile una vita sociale, lavorativa e affettiva. I biologici long-acting sono innovativi anche perché, oltre ad aumentare l’adesione del paziente, come conferma la letteratura, migliorano in modo evidente i risultati clinici e determinano una migliore qualità della vita”, ha sottolineato.

Secondo Loizzo, l’innovazione terapeutica rappresenta una leva fondamentale per rispondere ai bisogni dei malati cronici e favorire una gestione più efficace delle patologie respiratorie ad alta complessità assistenziale. “Per il futuro auspico una sempre maggiore innovazione dal punto di vista farmacologico, perché questi farmaci innovativi sono veramente rivoluzionari. Investire in innovazione e ricerca significa migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti”, ha concluso.